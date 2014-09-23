Ağzınız mı kuruyor?

Ağzımızın yıkanması, nemlenmesi ve yediklerimizin sindirilmesi için tükürüğe ihtiyacımız var. Tükürük ayrıca bakteri ve mantarların neden olabileceği enfeksiyonlardan da ağız dokularını korur. Tükürük bezlerimiz yeterince tükürük üretemez ise ağzımızı kuru ve rahatsız hissederiz. Neyse ki ağız kuruluğuna karşı pek çok tedavi şekli mevcut.

Ağzı kuruluğuna neden olan etkiler nelerdir?

-Bazı ilaçların yan etkileri.

- Depresyon, ağrı, alerji, grip, obezite, akne, epilepsi, hipertansiyon, diyare, psikolojik bozukluklar, astım, Parkinson hastalığı gibi rahatsızlıklarda kullanılan ilaçlar ağız kuruluğuna neden olabilmektedirler. Bunun yanında kas gevşeticiler ile sakinleştirici ilaçlar da ağız kuruluğu yapabilmekte.

-Bazı hastalıklar ve ya enfeksiyonlar

- Bazı tıbbi rahatsızlıklar da ağız kurluğuna neden olabilmektedir. Syorgen sendromu, HIV/AIDS, Alzheimer, diyabet, kansızlık, kistik fibrozis, romatoid artirit, hipertansiyon, Parkinson hastalığı, beyin kanaması ve kabakulak gibi rahatsızlıklar bunlardan en önemlileri.

-Bazı tedaviler

- Kafa bölgesine uygulanan radyoterapiler veya kemoterapötik ilaçlar tükürük bezlerine zarar vererek tükürük salgısının bozulmasına neden olabiliriler.

- Travma ya da cerrahi işlemler sırasında bazı yüz sinirlerinin hasar görmesi halinde ağız kuruluğu oluşabilir.

- Dehidratasyona neden olan haller ( yüksek ateş, aşırı terleme, diyare, kan kaybı, yanıklar, kusma) ağız kuruluğuna neden olurlar.

- Cerrahi olarak bazı tükürük bezlerinin alınması tükürük salgısının azalmasına neden olarak ağız kuruluğu yaparlar.

- Yaşam tarzı açısından baktığımızda da sigara tiryakilerinde ağız kurluğu zaman zaman karşılaştığımız problemlerdendir. Ayrıca ağızımız açıkken sık sık ağızdan nefes alıp vermek de ağzın kurumasına neden olur.

Ağzı kuruluğunun semptomları nelerdir?

- Dilin, dudağın birbirine yapışması

- Sık susama

- Ağızda yanma hissi

- Dudak kenarlarında çatlaklar

- Boğazda kuruluk ve yanma hissi

- Dilde yanma ve karıncalanma hissi

- Kuru, kırmızı ve parlak dil görüntüsü

- Konuşmada problemler

- Çiğneme ve yutmada zorluklar

- Yutkunmada zorlanma

- Kötü ağız kokusu

Ağız kurluğu neden bir problemdir?

Yukarıda belirtilen semptomların yanında ağız kurluğu, diş eti rahatsızlıklarına, diş çürüklerine ağızda iltihaplanmalara neden olabilmektedir. Eğer damak kullanan birisiyseniz, protezlerinizi kullanmanız çok zorlaşacaktır.

Ağzı kuruluğu nasıl tedavi edilir?

Eğer ağız kuruluğuna neden olan etkenin kullandığınız ilaçlardan kaynaklandığını düşünüyorsanız, bunu ilacı veren doktorunuzla görüşmeniz gerekir. Doktorunuz ilacın dozajını değiştirebilir ya da başka bir ilaca geçebilir.

Bunun yanında bir ağız gargarası ağız ortamının ihtiyacı olan nemliliği size sağlayabilir. Bu da etkili olmazsa tükürük salgısını arttırıcı ilaçlar reçete edilebilir.

Bütün bunların yanında tükürük salgısını arttırmaya yardımcı olarak şunları deneyebilirsiniz.

- Şekersiz çiklet çiğnemek, şeker emmek

- Tükettiğiniz su miktarını arttırmak

- Floridli diş macunları ile dişlerinizi fırçalamak

- Mümkün olduğunca burundan nefes alıp vermek, ağızdan değil

- Oda nemlendiricileri kullanmak

- Reçetesiz olarak alabileceğiniz yapay tükürük solüsyonları kullanmak

Dr. Atakan Elter / Protez Uzmanı

http://www.facebook.com/dratakanelter

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