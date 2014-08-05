Bukalemunun yetenekleri diş hekimlerinin elinde (2)

Geçen haftaki yazımızda, porselen dişlerin doğal dişler arasında kamufle olarak doğal gülümsemeleri nasıl yarattığımız konusuna giriş yapmıştık. Zirkonyum destekli porselen kaplamalar ile eskiden sıkça kullandığımız metal destekli kaplamalara oranla daha doğal estetiği yakalayabildiğimizden bahsetmiştik.

Bir gülümsemeyi daha estetik hale getirebilmek, doğal dişleri ne kadar iyi taklit edebildiğimizle alakalıdır. Dişleri taklit etmenin zor tarafı canlı bir dokuyu taklit ediyor olmamızdan kaynaklanıyor. Canlı diş dokusunu üretebilme yeteneğimizin olmaması başka materyaller kullanmamızı zorunlu kılmakta. Bugün için kullandığımız en başarılı materyal porselen. Yaptığımız protezlerin ağız içinde gerekli dayanıklılığı göstermesi ve aynı zamanda dişin kendine has karakterdeki görüntüsünü verebilmesi adına zirkonyum destekli porselenlerin geliştirilmesi sektör için büyük bir adım oldu. Ama yeni adımlar atılmıyor değil.

Estetik mi, daha da estetik mi?

Şu anda prtotetik (protezler ile tedavi) diş hekimliğinde geldiğimiz noktayı belirleyen soru bu.

Zirkonyum kuron ve köprüler ile doğal estetiği yakalayabildiğimiz protezleri yapabiliyoruz. Bu konuda bir problemimiz yok. Ne var ki, “bukalemun yeteneğinden” bahsediyorsak eğer, o halde konuyu zirkonyumdan başka bir alana taşımamız gerekecek. Yani daha da estetik olana…

Lityum disilikat (LS2) cam seramikler

“LS2”, estetik diş hekimliğinin bukalemun yetenekleri göstermesine en büyük katkıyı sağlayan materyal. Bu materyal tek bir üreticinin patentli formülü olduğu için, marka ismini vermektense, kimyasal ismini vermeyi tercih ediyorum.

LS2’nin bize sağladığı en büyük avantaj altyapısında metal ya da zirkonyum gibi herhangi güçlendirici bir katmana ihtiyaç duymaması. Bir başka deyişle LS2 klasik porselenlere göre 3 kattan fazla dayanıklı hale getirilmiş bir porselen türü.

Peki, dayanıklılıktaki bu artışın bize getirisi nedir? Bir protezin alt yapı kullanılmadan yapılabiliyor olması bize, doğal dişlerin ışık altındaki karakteristik görüntüsünü taklit etmekte müthiş bir avantaj sağlıyor. Bunun yanında daha ince çalışılabiliyor olması, üzerine yapılacağı dişlerden de daha az doku kaldırılacağı anlamına gelmektedir. Bu güne kadar estetik ve dayanıklılık pek bir araya getirebildiğimiz kavramlar değildi. Yapılacak protezin lokasyonuna göre ya dayanıklı olması ya da estetik olması yönünde zor kararlar almak durumunda kalıyorduk. LS2 bu konuda elimizi oldukça rahatlattı diyebilirim.

Kullandığımız materyallerin gelişimiyle birlikte yaptığımız protez şekillerinde de gelişmeler oldu. Haftaya en estetik protez şekli olan porselen laminalardan bahsedeceğiz.

Dr. Atakan Elter

http://www.facebook.com/dratakanelter

http://www.atakanelter.com