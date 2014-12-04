Hayat çok hızlı akıp geçiyor. Pek çok şey için gereken zamanı yaratamıyoruz. Yaratabildiğimiz de yeterli olmuyor. Belli sorumlulukları aldıysak "zamansız" hayatlar yaşıyoruz.

iş yaşamında olsun, özel hayatımızda olsun yeni insanlar tanımak için çok fazla vaktimiz yok. Edindiğimiz ilk izlenim iyi değilse, karşımızdakini daha iyi tanımak için isteksiz oluyoruz. Aynı şey kendi imajımız ve karşı taraf için de böyle. Hayatın bu hızlı temposu içerisinde çevremizdekilerden toplayacağamız donelerin büyük kısmı dış görünüşleri ile alakalı oluyor.

Dış görünüşümüzün ikonu da diş görünüşümüz. Yapılan çalışmalar pek çok kez göstermiş ki gülümsememiz çevremizi etkilemek için kullanabileceğimiz en önemli özelliğimiz. Bu özelliğimizden yeterince faydalanabiliyor muyuz? Kişisel gözlemim, doğuştan kusursuz dişlere sahip kişilerin sayısı oldukça az. İnsanların dişleri ile ilgili pekçok problemleri var. Diş rengindeki problemler, eksik dişler, çürükler, çapraşıklıklar, dişeti problemleri etkileyici bir gülümsemeye sahip olmamızın önündeki etkenler. Çevremizdeki insanlar üzerinde etki bırakacaksak ve bunu en hızlı ve en etkili şekilde, gülümsememiz ile yapabiliyorsak o zaman hem ağız sağlığımız hem de görsel imajımız için bu problemlerden kurtulmamız gerekecek.

Fakülte yıllarımda bir hocamız; "filmlerde dikkat edin, kötü karakterlerin dişleri her zaman bozuk ve çirkin olarak gösterilir" demişti. O derste hangi konular anlatılmıştı hatırlamıyorum ama bu cümle asla aklımdan çıkmadı. Dişlerimiz ile imajımız hakkındaki sıkı ilişkiyi ilk o zaman kavramıştım. Belkide bu yüzden, bana estetik dünyasının kapılarını açacak olan protez bilimine yöneldim. İnsanların imajını etkileyebilme gücü beni cezbetmişti.

Yeni bir yılın arefesinde, dış görünüşünüzde bir yenilik yapıp diş görünüşünüzü tazelemek iyi bir fikir gibi geliyorsa, diş hekiminizden bir randevu almalısınız. Yeni yılda, yeni ve taze bir gülümsemenin neler yapabildiğini görmenin keyfini yaşayın. Unutmayın; diş görünüşünüz, tarzınızdır.

Dr. Atakan ELTER