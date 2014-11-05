Dişeti estetiği

Estetik diş hekimliğinde, geçen zaman içinde güzel dişler yapmaya çalışmakla o kadar meşguldük ki, bazı konuların önemini sonraları fark eder olduk. Bu konuların başında da pembe estetik dediğimiz diş eti estetiği gelmektedir.

Porselen dişleri çok düzgün şekilde sıralamış olsak bile, diş eti seviyeleri belli bir simetriye sahip değilse, gülümseme sırasında, hedeflediğimiz harmonik yapıyı bozan bir görüntünün oluşması kaçınılmazdır. Bu nedenle estetik bir diş tedavisi planlanırken, diş eti seviyeleri de doğru değerlendirilmiş olmalıdır. Gerekli durumlarda ufak müdahaleler ile diş eti seviyelerindeki simetrinin porselen işlemine geçilmeden önce sağlanmış olması gerekmektedir. Bu her ne kadar toplam tedavi sürecini 2-3 hafta kadar uzatsa da uzun yıllar kullanacağınız protezlerinizin çok daha hoş görünmesine büyük katkılar sağlayacaktır.

Güzel bir gülümsemede diş etlerinin belli oranlarda görünmesini isteriz. Ancak bazı durumlarda, gülümseme sırasında, dudak çerçevesi içerisinde kaplaması gereken alandan daha fazla yer kaplayabilir. Biz buna gummy smile deriz. Belli orandaki gummy smile vak’alarında diş etlerine müdahale ederek diş boylarını uzatarak doğru oranı yakalamaya çalışırız. İleri seviyede ki gummy smile vakalarında ise böyle bir müdahalenin yeterli olmayacağı kararına varılırsa bu durumda dudaklara da müdahale etmek gerekebilir. Buna tedavi planlaması aşamasında diş hekiminiz karar verecektir.