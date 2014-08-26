İnternet çağında yaşıyoruz. Bilgiye ulaşmak için ‘googlelamak’ yeterli. Birkaç saniyede dünyanın bilgisi cebimizdeki akıllı telefonlarımızın ekranına geliveriyor. İstediğimiz bilgiye ulaşmak için birkaç link tıklıyoruz ve işte karşımızda aradığımız cevaplar.

Peki bu gerçekten doğru mu? Bunu yaşadığım bir örnekle cevaplamak istiyorum.

Öğlen doktor arkadaşlarımla yakındaki bir restoranda yemek yedikten sonra ofisime dönüyordum. Lobiyi geçip asansöre yöneldiğim sırada tanımadığım birisinin bana yaklaştığını gördüm. Arkasından da lobi görevlisi geliyordu. Genç bayan yanıma gelerek,

- Siz Atakan Beysiniz, sizi tanıdım, dedi.

Nereden tanıdığını sorduğumda, internetteki resimlerimden tanıdığını belirtti. Belli ki hakkımda araştırma yaparken resmimi görmüş. Dişleri konusunda problemleri olduğunu ve benimle görüşmek istediğini belirtti. Görevliye problem olmadığını belirtmek için başımı salladım ve randevusu olmadığı halde kendisini kırmayarak ofisime davet ettim.

Ne gibi şikayetleri olduğunu konuşmak için beraberce odama geçtik. İlk 15 dakika boyunca kendisi, durumu hakkında ve daha önceki tedavilerinde yaşadığı tecrübelerinden bahsetti. Onu dinlerken şöyle bir duyguya kapıldım. Karşımda oturan kişi muayene olmaya gelen bir hastam değildi de, diş hekimliği fakültesi 4. Sınıfta okuyan bir öğrenciydi. Konuşması sırasında sık sık tıbbi terimler kullanıyor ve aslında bir problemin “öyle değil böyle halledilmesi gerekirdi” gibi yargılar içeren ifadeleri oluyordu. En sonunda merakıma yenik düşerek kendisinin mesleğini sordum. Ev hanımı olduğunu söyledi. “peki bu kadar şeyi nereden biliyorsunuz?” diye sorduğumda, “internetten çok araştırma yaptığını” söyledi. Sorun şu ki, her ne kadar kullandığı terimler doğru olsa bile, vardığı yargıların pek çoğu hatalıydı. Bunu uygun bir dille kendisine anlatmaya çalışsam da pek başarılı olamadığımı gördüm. Anlaşılan internette okuduklarına, benim anlattıklarımdan daha çok güveniyordu.

Burada şöyle bir sonuca varabiliriz. İnternetin, dünyanın bilgisini barındırmasından kaynaklanan muazzam bir gücü var. Ancak şu önemli tespiti yapmak gerekir. Bilgi tek başına pek bir şey ifade etmiyor. Önemli olan o bilginin sentezlenmesi. Sentezin doğru şekilde yapılabilmesi için “tecrübeyle” harmanlanmış daha çok bilgiye ihtiyacımız var. Ne yazık ki bu, internetin bize sağladığı olanaklardan birisi değil. Bunun için hala kitapları kullanıyoruz. Ancak yine de işin tecrübe kısmı eksik kalıyor.

Durumunuzla ilgili genel bir bilgi edinmek, hekiminize başvurduğunuzda kendisinin anlatacaklarını, size uygulanacak tedaviyi daha kolay anlayabilmenizi sağlayacaksa interneti kullanmak oldukça akıllıca bir davranış olacaktır. Unutmayın, doktor olmak için Google’da değilsiniz.

Dr. Atakan Elter / Protez Uzmanı

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