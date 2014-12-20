Gülümsemenin kuralları

Etkileyici bir gülümsemenin ilk kuralı, gülümsemenin içten, spontan ve doğal olmasıdır. İçten bir gülümsemede sadece dudak çevresindeki kaslar değil, yüzdeki diğer mimik kaslarının da, özellikle göz çevresindeki kasların da kasıldığı biliniyor. Bu nedenle içten bir gülümsemede kişinin gözleri de güler.

Gülümsemenin bu ilk kuralına uymak konusunda en zorlayıcı etken, kişinin dişlerinin görüntüsünden memnun olmamasıdır. Dudak çevresindeki kasları çalıştırmadan göz çevresindeki mimik kaslarınızı çalıştıramazsınız. Spontan ve doğal bir gülümsemede dudak ve göz kaslarıyla beraber toplam 17 adet kasımız çalışıyor. İsteksiz bir gülüş sırasında ise göz kaslarımızı kullanmıyoruz ve gülüşümüz dudak çevresinde kısıtlı kalıyor. Eğer dişlerimizden kaynaklı bir güvensizliğimiz varsa gülme sırasında dudak çevresindeki kaslarımızı frenlediğiniz için göz kaslarınızı da devreye sokamıyorsunuz. Bu da karşınızdaki tarafından yapay bir gülümseme olarak algılanıyor, sizin niyetiniz bu olmasa bile...

Bu durumda etkileyici gülümsemenin ikinci kuralı estetiğine güvenebileceğiniz dişlere sahip olmak. Şunu hatırlatmakta fayda görüyorum, tebessüm etmek ile gülümsemek birbirleri yerine kullanılabilecek davranışlar değil. Sırf dişleriniz görünmesin diye gülümsemek ve hatta kahkaha atmak yerine tebessüm ederek ya da ellerinizi kullanarak dişlerinizin görünmesini engellemeye çalışmak, o en keyifli anlarınızı ıskalamak olacaktır. Zaten günümüz şartlarında bunun böyle olmasına da gerek yok.

Sizi doyasıya gülmekten alıkoyacak eksik dişlerinizin yarattığı boşluklara sahip olabilirsiniz. Dişlerinizin rengi bozuk olabilir, çapraşıklık olabilir ve hatta hiç dişiniz olmayabilir. Bugünkü diş hekimliği teknolojileriyle artık bu gibi durumların hepsi için doğal görünümlü dişlere sahip çareler üretebiliyoruz. Yapmanız gereken, konusunda uzman hekimleri bulup, kendileriyle bir randevu ayarlamak ve sorunların giderilmesine yönelik uygun tedavilere başlamak olacaktır.

Mutluluğu yaşadığımız anları hakkıyla değerlendirmeniz dileğim ile...

Dr. Atakan ELTER

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