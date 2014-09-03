Gülümsemeniz için 7 neden

Gülmek oldukça spontane gelişen bir hadisedir. Mutluluğumuzu diğerleri ile paylaştığımız en doğal yollardan birisidir.

Peki gülümsemenin beyinde bazı aktiviteleri tetiklediğini biliyor muydunuz? Evet, burada ciddi bir zihin-beden bağlantısı var. Daha net olmak gerekirse, beynimizin sol ön korteksinde ki, burası mutluluğu kontrol eden bölüm zaten.

Yüzümüzde 5000’den fazla mimik yapabilmemizi sağlayan ve pek çoğunu da gülerken çalıştırdığımız 44 adet kas var.

Bu bilgiler ışığında şimdi gülmek için sahip olduğumuz 7 nedene bir göz atalım.

1.Gülmek sizi mutlu eder (öyle olmasınız dahi)

Biraz önce bahsettiğimiz zihin-beden bağlantısını hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, basit bir gülümseme hareketi beynimize mutlu olduğumuzun sinyalini gönderir. Mutlu olduğunuzda vücudunuza iyi hissettiğinizi bildiren endorfin salgılanır. Bununla ilgili 1980’lerden beri pek çok araştırma yapılmıştır. En ilginç olanlarından bir tanesi bana göre Almanların yaptığı bir araştırmanın sonucu. Bu araştırmaya göre kalemlerinin arkasını dişleriyle kemirirken insanların kendilerini mutlu hissettiği saptanmış. Sebebi de, bu esnada ağız yapısı gülümsemeyi taklit eden bir görünüşe büründüğü için. Fotoğraf çektirirken size “cheese” dedirttiklerinde de aynı durum söz konusu. Aslında gülmüyorsunuz ama bu esnada gülme kaslarınız çalıştığı için kendinizi mutlu hissediyorsunuz.

Bu nedenle bir dahaki sefere kendinizi üzgün hissettiğinizde, gülümsemeyi deneyin. Belki de bedeniniz –dolayısı ile siz- mutlu olduğunuzu düşünebilir.

2.Gülmek karşınızdakini de mutlu eder.

Araştırmalar gülümsemenin de esnemek gibi bulaşıcı olduğunu gösteriyor. Hiç, çok büyük bir mutluluk yaşayan birisinin veya birilerinin etrafında bulunmadınız mı? O anlarda mutlu hissetmemek neredeyse imkânsız, değil mi? Gülen bir arkadaşınıza bakarken, sizin de onun ifadesini taklit etmenize neden olan mimik kaslarınız tetiklenir ve bunun farkına bile varmazsınız. Bu nedenle gülümseyin ve dünya da size gülümsesin.

3.Gülmek sizi daha çekici yapar.

Fotoğraflarda neden her zaman gülmeniz istenir hiç düşündünüz mü? Çünkü insanların en güzel göründükleri halleri, gülümserken ki halleridir. Erişkinlerin %96’sı, etkileyici bir gülümsemenin karşı cinse daha hoş görünmenize neden olacağını düşünüyor. Bu nedenle bir dahaki sefere birisine çıkma teklif edeceğiniz zaman gülümseyin. Bu, hem onları daha mutlu hissettirir (bkz. Madde:2) hem de onun güzünde daha çekici görünürsünüz.

4.Gülmek stresinizi atar.

İşte gerildiğiniz zamanlarda ya da sabah kotunuzu sığmakta biraz zorlandığınızı fark ettiğinizde hemen kendinizi bırakmayın. Derin birkaç nefes alın ve sonra gülümseyin. Gülmek, kaygı durumlarında ortaya çıkan semptomları azaltıcı bir etki gösterir. Güldüğünüz zaman mutlu olmasanız bile beyninize iyi hissettiğinizin sinyalini gönderir, buna cevaben beyinden gönderilen sinyallerle de nefes alışınız ve kalp ritminiz yavaşlar.

Azalan stres düzeyi sağlığınız için çok önemlidir. Bu şekilde kan basıncınız düşer, sindiriminiz gelişir, kan şekeriniz normale döner. Gülümsemenin bu etkisinden spor yaparken de faydalanabilirsiniz. Koşu bandı üzerinde son 5 dakikaya girdiğinizde daha fazla devam edemeyeceğinizi düşünüyorken, gülümsemeyi deneyin. İşe yaradığını göreceksiniz.

5.Gülmek “işi” kapmanızı sağlar.

Bir iş görüşmesine giderken, görünüşünüzün sadece giydiğiniz kıyafetinizle ilgili olduğunu düşünebilirsiniz. Ama yanılıyorsunuz. 2009 Aralık’ında yapılan bir araştırmada deneklere hiç tanımadıkları 123 kişinin tam boy fotoğrafları gösterilmiş. Fotoğraflarda sadece iki ifadeye yer verilmiş. Bir grup doğal (pasaport fotoğraflarınızı düşünün) diğer grup ise gülümserken. Deneklerin çoğu gülen insanların fotoğraflarını, çekici, özgüveni yüksek, dürüst gibi ifadelerle tanımlamışlar. Birisini etkilemek için giyindiğiniz zaman yanınıza en güzel gülümsemenizi de almayı unutmayın.

6.Kahkahaya giden yol gülümsemekten geçer.

Gülümsemeden kahkaha atmayı dendiniz mi? Ben bunu yapabilecek tek kişinin Recep İvedik olduğunu düşünüyorum. Bizim gibi normal insanlar içinse bu hala imkânsız. Dostlar arasındaki keyifli bir sohbetin ilerleyen zamanlarının kahkahalarla devam etmesi anormal bir durum değil elbette. Pek çok araştırma kahkaha atmanın, kalori yakmamızı sağlayan ve karın kaslarını çalıştıran mini bir egzersiz yerine geçtiğini gösterilmiş. Ayrıca kan şekeri seviyesini düşüreni stresi azaltan, uyku kalitesini arttıran ve vücudun immün sistemini güçlendiren bir etkisi var kahkaha atmanın.

7.Gülmek size iyi hissettirir.

En kederli anlarınızda bile beklenmedik bir gülümsemenin size ne kadar iyi hissettirdiğini bilirsiniz. Gülümsemek kendinizi canlı hissetmenize yol açar. Size enerji verir.

Kendinizi yılgın, mutsuz hissettiğiniz anlarınızda gülümsemeyi deneyin. Hiçbir şey bulamazsanız açın sevdiğiniz bir komedi filmini ya da stand-up gösterisini izleyin. Karikatür dergilerine bakın. Yapmanız gereken gülümseme kaslarınızı harekete geçirmek. Hadi o zaman, söyleyin.

“CHEEEESE”…

Dr. Atakan Elter / Protez Uzmanı

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