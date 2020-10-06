Åžiddet iÃ§erikli bilgisayar oyunlarÄ±nÄ± oynamanÄ±n Ã§ocuk ve genÃ§lerde oyun baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na da neden olduÄŸunu sÃ¶yleyen AltÄ±nbaÅŸ Ãœniversitesi Ã‡ocuk Koruma ve BakÄ±m Hizmetleri ProgramÄ± BaÅŸkanÄ± BarÄ±ÅŸ Tuncer, TÃ¼rkiye'de yapÄ±lan bir Ã§alÄ±ÅŸmada, genÃ§ler arasÄ±nda oyun baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 8.5 olduÄŸunu belirtti. BarÄ±ÅŸ Tuncer, "Bir diÄŸer Ã§alÄ±ÅŸmada ise oyun baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± oranÄ± yÃ¼zde 15, internette oyun oynayan erkek ergenlerin oranÄ± ise yÃ¼zde 75 Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ" diye konuÅŸtu.

"Fiziki buluÅŸmalar azalÄ±yor"Â

Aile DanÄ±ÅŸmanÄ± BarÄ±ÅŸ Tuncerin verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re, Avrupa BirliÄŸi Ã‡ocuklarÄ± ve Ä°nternet Projesi kapsamÄ±nda yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar, 13-14 yaÅŸ grubunda yer alan Ã§ocuklarÄ±n yÃ¼zde 29unun akranlarÄ±yla, aileleriyle olmasÄ± gerekenden daha az vakit geÃ§irdiklerini ortaya Ã§Ä±kardÄ±. AynÄ± durum internete Ã§ok zaman geÃ§iren 15-16 yaÅŸ grubu genÃ§ler aÃ§Ä±sÄ±ndan da geÃ§erli ve bu durumdaki Ã§ocuk ve genÃ§ler derslerine de daha az vakit ayÄ±rÄ±yor.

Åžiddet ve pornografi riskleri

YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalara gÃ¶re, internet baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Ã§ocuk ve genÃ§lerin internette karÅŸÄ±laÅŸabilecekleri riskleri de artÄ±rÄ±yor. Ä°nternette geÃ§irilen sÃ¼re arttÄ±kÃ§a kiÅŸinin gerÃ§ek yaÅŸamdaki aktivitelere ayÄ±racaÄŸÄ± zamanÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Aile DanÄ±ÅŸmanÄ± BarÄ±ÅŸ Tuncer buna karÅŸÄ±lÄ±k Ã§ocuklarÄ±n saldÄ±rganlÄ±k (tehditler, siber zorbalÄ±k), cinsel iÃ§erikli mesajlara muhatap olma, pornografi ve Ã§ocuklarÄ± cinsel amaÃ§lÄ± kandÄ±rmaya yÃ¶nelik giriÅŸimlerle karÅŸÄ±laÅŸma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Bunun yanÄ±nda Ã§ocuklar deÄŸerlerle ilgili riskler Ã¶rneÄŸin, aÅŸÄ±rÄ± radikal, anoreksiyayÄ± teÅŸvik eden, intiharla ilgili sitelerin ziyaret edilmesi ve ticari risklerle (sitelerde aniden Ã§Ä±kan reklamlar) karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"Daha Ã§ok oyun daha dÃ¼ÅŸÃ¼k not demek"Â

Kaiser VakfÄ±nÄ±n bir raporuna da deÄŸinen BarÄ±ÅŸ Tuncer, bu Ã§alÄ±ÅŸmaya gÃ¶re Ã¶ÄŸrencilerin internet kullanÄ±m sÃ¼resi ve sÄ±klÄ±ÄŸÄ± ile okul baÅŸarÄ±larÄ± arasÄ±nda bir ters orantÄ± sÃ¶z konusu. Tuncer, AÅŸÄ±rÄ± medya kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ± (yÃ¼zde 47), orta dÃ¼zeyde medya kullananlarÄ±n dÃ¶rtte birine kÄ±yasla (yÃ¼zde 23) daha dÃ¼ÅŸÃ¼k notlar aldÄ±klarÄ±nÄ± bildirdiler dedi.

TV' deki ÅŸiddetten daha zehirleyiciÂ

Ã–te yandan yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarÄ±n sonuÃ§larÄ± ÅŸiddet iÃ§erikli oyunlar oynamanÄ±n, ÅŸiddet iÃ§erikli televizyon izlemekten daha zehirleyici bir etkiye yol aÃ§Ä±yor. Oyuncunun ÅŸiddet uygulayan bir karakterle kendisini Ã¶zdeÅŸleÅŸtirip onun rolÃ¼nÃ¼ oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Aile DanÄ±ÅŸmanÄ± BarÄ±ÅŸ Tuncer, Åžiddet iÃ§erikli dijital oyun oynayan Ã§ocuk ve genÃ§ler ÅŸiddeti sadece edilgen bir ÅŸekilde izlemekle kalmaz, tekrar eder. Åžiddetin tÃ¼m aÅŸamalarÄ± ile meÅŸgul olur. Yani kurbanlarÄ± seÃ§er, silah ve cephane edinir, kurbana sessizce yaklaÅŸÄ±r, silahla niÅŸan alÄ±r ve tetiÄŸi Ã§eker. DevamlÄ± ÅŸiddet ve saldÄ±rÄ± tehdidi ile uÄŸraÅŸÄ±r. Åžiddet davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± defalarca tekrar eder. BaÅŸarÄ±lÄ± saldÄ±rÄ± iÃ§in Ã¶dÃ¼l kazanÄ±r diye konuÅŸtu.

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