Brachio- kısabasık, cephalic – yüz anlamında olup, brachiocephalic kelimesi kısa ve basık yüzlü anlamındadır.

Bu tanımlamaya uyan ırklar, Pug, Pekinez, Boxer, Bulldog, Shıh-tzu, French Bulldog’dur.

Bu ırklarda alt çene normal, üst çene ise basıktır. Bu nedenle solunum ile ilgili ciddi sorunlar oluşur. Solunum güçlüğü nedeniyle egzersizin tolerasyonu oluşur ve köpeğiniz basit hareketlerde bile çabuk yorulur.

Gelişim çağında bu ırklarda üst çene uzamazken alt çene kemikleri ve ağız içindeki yumuşak dokular gelişmeye devam eder. Anatomik olarak dar olan ağız içindeki bu fazla gelişen dokular rahat nefes almayı engeller.

Burun deliği darlığı, yumuşak damak uzaması, soluk borusu darlığı, geniş dil yapısı (pug) gibi nedenlerde bu sendroma neden olabilir.

Klinik belirtiler arasında horlama, rahat nefes alamama, zaman zaman strese bağlı olarak tıkanma en belirgin olanlarıdır. İleriki dönemlerde aşırı hava yutmaya bağlı olarak mide gazları yemek borusundan çıkarak öz afagite (yemek borusunun yangısına) ve kalp büyümesine neden olur.

Tedavisi, cerrahidir. Yöntem nedene göre yapılır. Burun deliklerinin genişletilmesi, yumuşak damağın düzeltilmesi vb.

En ideal dönem 8-12 ay arasındaki dönemdir. Operasyon, %60-70 oranında nefes almayı rahatlatır ve oluşabilecek gastrit, öz afagit ve kalp büyümesini engeller.