Kedilerde görülen alerjik hastalık: Eozinofilik Granulom

Eozinofilik granülom kompleksi terimi, kedilerdeki bir grup enflamatuvar (yangısal) cilt problemidir, bir tür alerjik (AŞIRI DUYARLILIK) problemdir. Bu kompleks; sızan kitleler, sarımsı pembe ülserler veya büyük tümör benzeri şişlikler içerebilir.

Sebebi tam olarak bilinmese de yangısal ve mekanik irritasyonların etkisiyle farklı tipte yangı hücrelerinin (eozinofillerin) reaksiyona neden olduğu düşünülmektedir.

Alerjiler, parazitler (pire ısırığı) veya mikroorganizmalarca tetiklenen antijenanti korreaksiyonları da nedenler arasındadır.

9-12 aylık kedilerde daha sık görülür.

Farklı klinik formları olsa da altta yatan enflamatuvar yanıt hepsinde benzerdir. Lezyonlar genelde kaşıntılıdır ve kedinin bu lezyonları yalaması ve kaşıması ile daha da kötü bir hal alabilir.

Eozinofilik granuloma kompleksi: Eozinofilik ülser veya ağrısız ülser, eozinofilik plak ve eozinofilik granülom olmak üzere 3 farklı formdadır.

-Eozinofilik ülser: Üst dudak kenarında (tek veya çift taraflı) oluşur. Belirgin bir şişkinlik ve ülser meydana gelir.

Eozinofilik ülser görünümü

-Eozinofilik plak: Vücudun herhangi bir yerinde oluşabilir ancak genellikle karın bölgesinde görülür. Ciltte kızarık, düz şişlikler olarak görünür. Lezyonlar kaşıntılıdır ve tüyler dökülebilir. Ülser mevcuttur ve genelde pire alerjisi ile ilişkili bir alerjik reaksiyondur.

Şiddetli kaşınt ve eozinofilik plaklar

-Eozinofilik granülom: Ağız (dil ve damakta), arka ayaklarda ve ayak yastıklarında kabarık kalınlaşmış cilt lezyonları görülür.

Eozinofilik granülom

Tanıda; paraziter, bakteriyel ve viral enfeksiyonlar gibi cilt hastalıkları sebepleri ortadan kaldırılmalıdır.

Dokunun mikroskopik ve histopatalojik incelenmesinde çok sayıda yangı hücresi (eozinofilik genelde alerjik reaksiyonlarda görülür) görülmesi tanı için yeterlidir.

Formları arasında ayrım yapmak güçtür.

Tedavide, altta yatan neden tespit edilse ortadan kaldırılmalı ve steroidler, antihistaminikler ve bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanılmaktadır.