Köpekler, atın ardından ilk evcilleşen hayvanlar ve bizim en yakın

Köpeklerin insanlar tarafından bu kadar çok sevilmesinde şüphesiz köpeğin son derece sadık olması büyük rol oynuyor. Sadık oldukları kadar hassas ve duygusal canlılar aynı zamanda.

Köpeği kaçması sanıldığı gibi sadece korktuğunun göstergesi değildir. Köpekler bazı duygularını ya da isteklerini kaçarak ya da kaçıyor gibi yaparak dile getirirler. Yani köpeğin sahibinden kaçıyor olmasının altında yatan nedenler sanıldığı kadar karmaşık olmayabilir.

Köpeğiniz sizden kaçıyorsa bunun nedenini kendinize sormalısınız. “Ben ne yaptım ki köpeğim benden kaçıyor?’’ diye sorduğunuzda bu sorunun yanıtını yine bir köpek ile yaşayan sizler verebilirsiniz.

Beraberinde Soracağınız Sorular

*Köpeğinizle yeterince ilgileniyor musunuz?

Köpeğiniz belki de sizden kaçmak yerine sizi başka bir noktaya götürüyor olabilir. Bu noktada sormanız gereken soru ise “mama ve su kabı dolu veya içindekiler taze mi?” olmalıdır. Özellikle maması ve suyu olmadığında sizi mama kabına götürmek için bu hareketi yapıyor olabilir.

*Köpeğe şiddet uyguluyor musunuz? (Bunun adına siz ister eğitmek, ister cezalandırmak deyin. Bırakın köpeğe hiçbir canlıyı şiddetle eğitemez veya cezalandıramazsınız.)

*Köpeğinizi düzenli olarak dışarı çıkartıp egzersiz yapmasını sağlıyor musunuz?

(Köpek sizden kaçarak yapmanız gerekenleri yapmadığınızı anımsatmaya çalışıyor olabilir)

Kendinize bu soruyu sordunuz ve akabinde aldığınız cevap köpeğinizin sizden kaçmasına yol açacak bir sebep teşkil etmiyorsa o zaman farklı bir neden aramak gerekir.

Oyuna Kaçış

Köpekler oyuncu hayvanlardır. Oyun oynamak için delirirler demek bile belki bait kaçabilir. Kaçar gibi yapmak hatta bazen kaçmak köpeğin sizi oyuna davet etme şeklidir. Köpeğiniz sizden kaçtığında onunla birlikte koşmaya ve bir oyuncağını da alıp onunla oynamayı deneyin. Başka bir nedenden kaçmış bile olsa bu cazip teklifinize asla hayır diyemeyecektir. Köpeğinizle düzenli olarak oyun oynamanız aranızdaki bağın kuvvetlenmesini sağlayacaktır. Ve bu da size güvenmesini kolaylaştırır. Yani kaçmasının altında güvensizlik ya da korku yatıyorsa aranızdaki bağın kuvvetlenmesi ve size duyduğu güvenin artması ile sorun da ortadan kalkacaktır.