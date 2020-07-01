Veteriner insanlığı tedavi eder

"Beşeri Hekim insanı, Veteriner Hekim insanlığı tedavi eder."

Veteriner Hekimliği, hayvan yetiştiriciliği, hayvan hastalıklarını teşhis ve tedavisi, salgın hayvan hastalıklarının kontrol ve eradikasyonu, halk sağlığı, gıda güvenliği gibi konularda hizmet veren köklü bir meslektir.

İlk Veteriner Hekimliği Okulu 1762 yılında Fransa’ da açılmış, ülkemizde ise 1842 yılında İstanbul Askeri Veteriner Okulu olarak tam 80 yıl sonra öğrenim başlamıştır.

Günümüzde 25 yıl faal 32 veteriner fakültesi ve 30 bin civarında veteriner hekim vardır. Veteriner hekimler, 250'den fazla zoonoz hastalık ile ülkenin dörtte bir yanında mücadele etmektedir.

Veteriner Hekimler, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, belediyeler, özel laboratuvarlar, gıda tesisleri ve özel kliniklerde görev alırlar.

‘Tek Tıp-Tek Sağlık’ konseptinin ayrılmaz bir parçası olan bu meslek, insan sağlığı için de çalışmalar yapar.

Sofranıza gelen etin, sütün, yumurtanın ve diğer gıdaların kontrolü de veteriner hekimler tarafından yapılmaktadır.

En önemli çalışma alanı ise kendi imkanlarınız ile açtığımız muayenehane, poliklinik ve hayvan hastaneleridir.

Küçük hayvan veteriner hekimleri, kendi açtıkları veteriner kliniklerinde meslek odasına kayıtlı olarak ve kanunların vermiş olduğu yetkilere dayanarak kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hizmet vermektedir.

Veterinerler, hizmetlerini yaparken mesleki sorumluluk ve öz güven içerisinde fiyat politikasına da bağlı oldukları İstanbul Veteriner Hekimler Odası'nın belirlediği ücret tarifesi dahilinde hareket etmektedir.

Şimdi bu kısa bilgilendirmeden sonra yazacaklarımın kimseyi incitmemesi umuduyla…

1. Veteriner hekim muayene etmeden, ayırıcı tanı için görüntüleme ve laboratuvar işlemlerine başvurmadan teşhis koyamaz. Maalesef bizim mesleğimiz en büyük zorluğu olan hastalarımızın derdini anlatmaması, doğru ve kesin teşhis için bu yöntemlere başvurma gerekliliğine ortaya koymaktadır. Bu hizmetlerde ücrete tabidir.

2. Özel veteriner kliniklerinde verilen hizmetler, Veteriner Hekimler Odası'nın bizler için belirlediği alt sınır ücret tarifesidir. Her hekim burada belirlenen ücretlerin altına inmemek kaydıyla üstünde fiyat verebilir ki bilgi, tecrübe ve tedavi metotlarında bu fiyatlandırma da etkilidir.

3. Biz veteriner hekimler 5 yıl eğitim veren Veteriner Fakültesi'nden mezun olurken her hayvan için her türlü müdahaleyi yapma yetkisi ile yüksek lisans diploması alarak mezun olmalıyız.

4. Veteriner hekimler, sizlerin ve en iyi dostlarınızın doktoru ve dostudur. Biliyoruz ki petleriniz sizin büyümeyen bebeklerinizdir.

5. Google'da verilen her bilgi, bilimsel makale yayınlayan bilimsel siteler dışında doğru değildir. Örneğin kedilerin bıyıkları kesildiğinde denge sorunu yaşamaz, kıl kökü kedinizdedir ve tekrar uzar. Lütfen hekimlerinizi kırmadan sorularınızı sorunuz.

6. Evet, biliyoruz hepiniz minik dostlarımızı çok seviyorsunuz ama biz veteriner hekimler, minik dostlarımızın canlarını yakmak için değil, acılarını azaltıp canlarına can katmak istiyoruz. Hekiminize edeceğiniz her müdahale süreçlerin uzamasına neden olacaktır.

7. Bilim yerinde duran bir olgu değildir. Her geçen gün bilim insanları teşhis ve tedavide yeni yöntemler geliştirmektedir. Bu durum veteriner hekimlik mesleği için de geçerlidir. Bizler minik dostlarınızın tedavisi için yeni gelişmeleri, yeni bilgileri yakinen takip etmekteyiz. Hekiminiz size farklı yöntemler öneriyorsa bu kedi veya köpeğinizin iyileşmesine daha hızlı ve etkili çözüm sunmak içindir. Sizden gereksiz kazanç elde etmek için değildir. Kaldı ki veteriner hekimin de hayatını idame ettirmesi için bir kazanç sahibi olması gereklidir. Günümüzde birçok beşeri, resmi hastaneler ile özel hastaneler arasındaki farkın nedeni aldığınız hizmettir.

8. Sizlerin küçük manipülasyonlar için gerek görmediğiniz bazı işlemler tırnak kesimi, muayene, hospitalizayon gibi hizmetler de ücretlidir. Bir kuaföre gittiğinizde manikür için pedikür için ücret öderken, evinize gelen çilingire servis ücreti öderken doktorunuzun ücreti neden ödemekten imtina edersiniz ki... Lütfen ücret için hekimleri ve kurumu eleştirmeyiniz.

9. Biz veteriner hekimler için sokak hayvanları diye bir kavram yoktur. Sahipsiz hayvanlar için de mücadele vermekteyiz.

10. Ve son olarak da evinde 4 köpeği, bir kedisi, kuşu, balıkları olan bir hekim olarak söylemek istediğim şudur ki biz hekimler de hayvan severiz. Canlının her türünün yaşam hakkına saygımız sonsuzdur. Yoksa bu kadar tehlikeli ve zor bir meslek grubunun içinde yer almak istemezdik. Mezun olurken de ettiğimiz yeminde esas olan ilke zarar vermemektir. Bu ilkeden hareketle mesleğimizi icra etmekteyiz.

Veteriner Hande Mutlu

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