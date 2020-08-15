Beyin kafa tasının içinde, omurilik ise omurlar arasındaki kemik bir kanal içinde, bir sıvının içinde bulunmaktadır. Bu sıvı BEYİN-OMURİLİK SIVISIDIR. (BOS) Beyin-omurilik sıvısı, serebrospinal sıvısı, beyindeki ventirküllerde ependimal (gliya hücreleri) tarafından üretilen renksiz vücut sıvısıdır. Ventirküller beynin iç kısmında bulunan boşluklardır. Bu sıvı her gün belirli miktarda üretilip ventriküllerden belli aşamalarla omuriliğe geçer ve burada devir daim olarak, zararları etmenleri perifere göndererek beyinden uzaklaştırır. Korteks için yastık veya tampon gibi bir işlev görmekle birlikte kafatasının içindeki beyne mekanik ve immünolojik koruma sağlar.

Beyin omurilik sıvısı beyni çevreler ve beyin onun içinde yüzer. Böylece olduğundan çok daha hafif hissedilir ve yukarıdan aşağıya bir basınç oluşmaz.

BOS’un bir diğer görevi çarpmalara karşı beyni korumaktır.

BOS’taki Aksaklık Sinir Sistemine Zarar Verebilir

Beyin omurilik sıvısı beyin hücreleri arasındaki madde alışverişinde çok önemli bir rol oynar. BOS’un bu işlevindeki küçük bir aksaklık nöroendokrin faktörlerin çalışmasını etkileyeceğinden sinir sistemine zarar verebilir.

İşte bu noktada; köpeklerde özellikle Cavalier King Charleslarda görülen SİRİNGOMYELİ oluşur. Bu ırklarda kafatası dardır. Beynin dar bir alanda olması beyincikte ve omurilik sıvısının kanaldaki sirinkslerde birikmesine neden olur.

Her hayvanda klinik bulgu görülmeyebilir Ve bulgular 6 ay ile 3 yaş arasında görülür. Bulgular bu kanallarda ki tıkanmanın derecesine bağlı olarak gelişir.

KING CHARLES’INIZ;

-Sürekli kaşınıyorsa,

-Kuyruğunu yakalama hareketi yapıyorsa,

-Kendini ısırma ve patilerini yalama davranışı gösteriyorsa,

-Havayı kaşıyorsa

-Sinek yakalama hareketi yapıyorsa,

-Arada arka tek ayağını kaldırıp aksıyorsa, HEKİMİNİZE danışma vaktidir.

Tecrübeli hekim, tanıyı sizden aldığı an emmez, klinik muayene ve ardından ileri görüntüleme tekniklerinden MRI ile koyar.

Tedavi ise, ilerlemeyi azaltmak için, kortikosteroid, BOS üretimini azaltan ilaçlar uygulanır.

Ancak kesin tedavi omurilik zarlarının arasına operatif olarak şant takılmasıdır.

Veteriner Hekim Hande Mutlu

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