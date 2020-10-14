Düşleme sanatı, inanma ve yaratma sanatı, bir özgürlük ve kesinlik hali, kuşkunun tamamıyla yok olma halidir.



Düşleme sanatı, kişinin kendisini özünde sevmesidir.



Yaşamını kutla, kendini içinde sev! Kendini gözle. Dikkatini oluşuna ver! Yaşantından geriye sadece gerçek olanların kaldığını ve yanılsama olan her şeyin seni ebediyen terk ettiğini göreceksin.



Prof. Stefano D’Anna’nın Tanrılar Okulu kitabında Dreamer “Düşleme Sanatı”nı işte böyle anlatıyordu. Başucu kitaplarımdan biridir Tanrılar Okulu. Yıllardır derin ilişkimiz devam ediyor. Tanışma şansına sahip olduğum, etkilendiğim ustalarımdan biridir Stefano hocamız. Kitap ülkemizde Sinedie yayınları tarafından yayınlanmaktadır.

Düş var olan en gerçek şeydir.

Bu yazımda beni çok etkileyen, her yaş gurubuyla yaptığımız eğitimlerimde özel egzersizler, uygulamalar yaptırdığım düşleme sanatı konusuna girelim. Düşlemek ve sanat buluştular bu tanımda. Haydi biz de zihnimizde buluşturalım. Sorular soralım; çünkü sorular cevaplardır.

Nedir sanat?

Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.

Nedir düşlemek?

Bir şeyi, bir kimseyi, bir durumu istenilen biçimde tasarlamak, zihinde canlandırmak.

Bir sanat olarak düşlemekten bahsediyorum. Kendimizi, hayatımızı sanatçı gibi düşleyelim. Sezgisel keşif çalışmaları ister sanat. Estetik bütünlükle toplumsal etkiye açık bireysel yaratım ister sanat. İnsanın aklıyla, duyularıyla ve doğayla etkileşimiyle yaratıcı eylemiyle gelişir. Dünyayı her yönüyle yansıtır, değişebilir olduğunu gösterir.

Düşlemek de sanat gibi bireye özgüdür. Bireysel, özgün keşif süreciyle düşlemek. Kendini gözleyerek düşlemek. Düşü yaşamak için sanatçı dokunuşlarıyla yaratımda olmak. Keşif, tasarım, bağlanmak ve eylem.

Düşte olmak için keşfetmek.

Düşü tasarlamak.

Düşe bağlanmak.

Düş için eylemde olmak.

Düşümdeyim demek.

Düşleme sanatı, düşleri yaşamak, gerçekleştirmek için uygun adımları attırır. Bir düş sanatçısı olalım. Hayatımızda önem verdiğimiz değerlerimizi yanımıza alalım. Yaşamak istediğimiz duygularımızı seçelim. Gün içinde yapmak istediğimiz aktiviteleri belirleyelim, düşleyelim ve en iyi eserimiz için eylemde olalım. Düşümüzün öyküsünü yazalım, resmini yapalım, üç boyutlu sanki bir heykel gibi canlandıralım. Düşte endişe yoktur. Düşümüzde nefes alıp, düşümüzde adım atalım. Eserimizin en iyi halini yaratmak için kendimizi düşümüze adayalım. İyiyi düşünüp, güzeli düşleyelim, kim kendini düşüne adarsa onun düşü olur…

Sevgiyle nefes aldığımız, baktığımız, adımlar attığımız anlar diliyorum.

Yasemin Sungur

Gelişim Lideri, Yazar, Eğitmen