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01.12.2020 - 15:05 |

Yeni nesil gastronomi: Gastronometro 5 yaşında

Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu olan Gastronometro, 5 yıldır eğitim ve Ar-Ge çalışmaları ile ulusal ve uluslararası gastronomi dünyası arasında köprü kurma misyonunu başarıyla sürdürüyor. Yeni nesil gastronomi anlayışını benimseyerek, bu amaç doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Gastronometro, Türk şefleri uluslararası gastronomi dünyası ile bir araya getirirken sektörün önemli okul ve platformlarıyla da iş birliklerine imza atıyor.

Yeni nesil gastronomi: Gastronometro 5 yaşında
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30 yıldır Türk mutfağına sahip çıkarak, Türk mutfak kültürünün gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak ve Türk şeflerinin gelişimine katkıda bulunarak dünyada hak ettikleri yere gelmelerini sağlamak için çalışmalarını sürdüren Metro Türkiye, gastronomi keşif platformu Gastronometro ile Türk mutfağını uluslararası arenaya taşımaya ve Türk gastronomisine yön vermeye devam ediyor.

2015 yılında Metro Türkiye bünyesinde bir eğitim, gelişim ve buluşma merkezi olarak tasarlanan ve Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu olarak kurulan Gastronometro, 5 yılda Türkiye’nin zengin mutfak kültürünün ve değerlerinin tüm dünyada hak ettiği yere gelmesi için önemli katkılar sağlıyor. Gastronomi ve konaklama dünyasından Basque Culinary Center, Ecole hôtelière de Lausanne gibi uluslararası marka okullar ile iş birlikleri yapan, Michelin yıldızlı şefleri Türk şeflerle buluşturan Gastronometro; aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte eğitimler ve iş birlikleri de gerçekleştiriyor. Sektör profesyonellerini, müşterileri, tedarikçileri ve öğrencileri farklı etkinlik ve çalışmalarla bir araya getiren Gastronometro; Horeca sektörünün itibarlı etkinliklerinden Gastromasa, Sirha Fuarı ve Bocuse d’Or yarışmasına destek olmayı da sürdürüyor. Gelecek dönemde gastronomi dünyasını daha da ileriye taşımak için yeni iş birliklerine devam edecek olan Gastronometro, yürüttüğü çalışmalarla uluslararası bir gastronomi merkezine dönüşmeyi hedefliyor.

Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu olarak 2,4 milyon euro yatırım ile kuruldu

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, “Metro Türkiye olarak, 30 yıldır Türk mutfağını ve değerlerini koruma ve gelecek nesillere aktarma amacıyla çalışmalarımıza güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Tedarikçilerimiz, üreticilerimiz, müşterilerimiz ve çalışanlarımız ile birlikte Türkiye için ‘en iyi’ olanı yapmak amacıyla azimle çalışırken Türk mutfağının sahip olduğu engin potansiyelini ortaya çıkarmak için de yatırımlar yapıyoruz. Gastronomiyi ülkemizde ekonomiden turizme kadar pek çok alana katkı sağlayacak en önemli değerlerden biri olarak görüyoruz. Bu bakış açısıyla, Gastronometro’yu Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu olarak yaklaşık 2,4 milyon euro yatırım bedeli ile 2015 yılında hayata geçirdik. Kuruluşunun üzerinden geçen beş yıllık sürede Gastronometro; Ar-Ge çalışmalarıyla 2.500’den fazla ürün geliştirirken 17 master şefi 1.500 sektör profesyoneliyle buluşturdu, verdiği eğitimlerle yaklaşık 3.400 kişiye ulaştı. Böylelikle şeflerden öğrencilere, tedarikçilerden restoran ve otel işletmecilerine, lezzet tutkunlarından gastronomi yazarlarına ve araştırmacılara sektörün tüm tarafları için bir buluşma noktası görevini üstlendi. Türk mutfağının ve değerlerinin tüm dünyada hak ettiği noktaya gelebilmesi için çalışmalarımıza şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.

“Trendleri bizzat belirleyen bir gastronomi aktörü”

Metro Türkiye Gastronometro Direktörü Max Thomae ise şunları söyledi: “Gastronometro, yüzyıllar öncesinden izler taşıyan Türk mutfak kültürünün gerçek potansiyelini açığa çıkaran ve dünya gastronomi trendleriyle gelişimine katkıda bulunan yeni bir anlayışı temsil ediyor. Gastronometro’da her gün yepyeni bir gastronomi serüveni var ve bu serüveni paydaşlarımızla birlikte deneyimlemekten büyük keyif alıyoruz. Gastronomiyi sadece bir yeme-içme sanatı olarak görmüyor, bunun da ötesinde lezzet üzerine düşünen, araştıran ve hepsinden önemlisi hayallerinin peşinden giden lezzet tutkunlarının yön verdiği yeni nesil bir gastronomi anlayışını benimsiyoruz. Bu nedenle gastronomi profesyonellerini anlamak, onların hayallerini paylaşmak ve onlara ilham vermek önceliğimiz. Bu önceliğimizi gerçekleştirmek için ise kendimizi sadece zamanın gastronomi trendlerini takip etmekle sınırlamıyor; bu trendleri bizzat belirleyen bir gastronomi aktörü olmayı hedefliyoruz.” dedi.

Ar-Ge çalışmalarıyla 2 bin 500’e yakın yeni ürün geliştirildi

Gastronometro platformunda Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmaları yapılıyor. Metro Türkiye, kendi markalı ürünlerinde Gastronometro şeflerinin onayı olmadan hiçbir gıda ürününü rafa getirmiyor. 2015 yılından bu yana 2.500’e yakın ürün geliştirilirken profesyonel pastacılık ürünleri için 1,5 yıl süren sortiment çalışmasında 400 temel pastacılık ürünü Metro Chef markası adı altında listelendi.

Ayrıca Gastronometro içerisinde kurulmuş olan Duyusal Analiz Laboratuvarı’nda Metro Türkiye çalışanlarından oluşan 35 gönüllü ile ürün tadım testleri gerçekleştiriliyor. Burada Metro’nun kendi markalı ürünlerini profesyonel ve ürün uzmanlıkları olan şefler ile birlikte geliştiriliyor, yılda ortalama 70 ürün performans ve mutfak kullanımı açısından testlerden geçiriliyor. Son bir yıldır ise bu ürünlerin tüketici gözüyle duyusal analizleri panelistler ile birlikte yapılıyor.

Gastronomi dünyasına yeni yetenekler kazandırıyor

Eğitim alanında yaptığı çalışmalarla sektöre büyük katkılarda bulunan Gastronometro, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı iş birliği kapsamında mesleki ve teknik okullarda gıda teknolojisi ile yiyecek-içecek hizmetleri alanında eğitim gören yaklaşık 65 bin öğrencinin müfredatına Coğrafi İşaretli Ürünler konusunun eklenmesini sağladı. Hedef ise 10 yılda 650 bin öğrenciye ulaşmak. Bu kapsamda Türkiye’nin her tarafından gelen 50 eğitmene, Coğrafi İşaretli ürünler üzerine Gastronometro’da teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Metro çalışanları ve sektör profesyonellerine pratik ve teorik içeriklerden oluşan Horeca eğitimleri de veren Gastronometro’da bugüne kadar toplam 240 eğitim programı düzenlendi, 1.920 saat eğitim verildi. Bu eğitimlerde yaklaşık 3.400 kişiye ulaşıldı.

Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak Türk mutfağını dünyada tanıtıyor

Bunların yanı sıra Horeca sektörü profesyonellerini dünyanın önde gelen şef ve sektör çalışanlarıyla buluşturan Sirha Fuarı’na da katılan Gastronometro bu etkinlik kapsamında yapılan ve şef dünyasının Oscarları olarak nitelendirilen Bocuse d’Or Şefler Yarışması için de şeflere malzeme ve Avrupa elemeleri için hazırlık desteği veriyor. Dünyanın en prestijli mutfak sanatları okullarından Basque Culinary Center’dan ünlü şeflerin katılımıyla Türk şeflere ileri mutfak teknikleri ve yenilikçi tarifler konusunda eğitimler veren Gastronometro, ayrıca uluslararası gastronomi dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Gastromasa’nın sponsorları arasında da yer alıyor.

Şeflerin buluşma merkezi Gastronometro, son iki yılda Michelin yıldızlı şefler de dahil olmak üzere uluslararası çapta tanınan şefleri de ağırlayarak ulusal ve uluslararası gastronomi dünyası arasında bir köprü kuruyor. Bu zamana kadar 6’sı Michelin yıldızlı olmak üzere toplamda 17 master şefi, 1.500 sektör profesyoneliyle buluşturan merkez, bu ödüllü şeflerin katılımıyla Metro müşterileri ve iş ortakları için özel atölye çalışmaları gerçekleştiriyor.

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