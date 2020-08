Yeni nesil için tasarlanmış modern bir klasik

1979 yılının profesyonel koşu ayakkabısı Aztec ve 1983 yılının ikonik model Classic Leather'dan ilham alan Classic Leather Legacy’de, yılların birikimi olan incelikli bir tasarım öne çıkıyor. Markanın zengin geçmişini göz önünde bulunduran Reebok tasarım ekipleri, sahip oldukları hayal gücü, araştırma ve bilgi birikiminden faydalanarak, Classic Leather Legacy'ye bugün sahip olduğu modern tasarım cazibesini kattılar.

Classic Leather Legacy’de modern yırtılmaz kumaşlar yumuşak süetlerle birleştirilerek Reebok'ın koşu geçmişine sadık kalındı. Model, yansıtıcı alt katman, retro naylon üst kaplama ve dışarı çıkan köpük dil tasarımı ile gerçek çok parçalı nostalji hissi sunuyor.

Reebok, piyasaya sunacağı yeni ürünü Classic Leather Legacy'nin tanıtımı için gelecek vaat eden bir grup genç sanatçının çalışmasını da görücüye çıkardı. Classics Collaborators'ın çalışması, yeni Classic Leather Legacy'nin kendine özgü hikayesini anlatıyor

Bu süreçte, farklı disiplinlerden genç sanatçı ve tasarımcıların oluşturduğu “Classic Collaborators” takımı, "Geçmişin, geride bıraktığın değil, bugün yarattığındır" sloganıyla bu yeni ürün çevresinde benzersiz bir hikaye yarattı. Tasarımcılar, tüm yaratıcılıklarını kullanarak fotoğraflar, videolar ve bilgisayar ortamında yaratılmış grafikler gibi birbirinden farklı iletişim materyalleri tasarladılar.

Tüm bunları karantinada yapan ve çalışmaya dünyanın her yerinden katkı veren sanatçılar şu şekilde:

• Achille Laplante – Fransa, Paris, Le Brun'dan bir fotoğrafçı

• Becky Garner – İngiltere, Londra'dan bir video-grafiker

• Chloe Karayiannis – İngiltere, Londra'dan bir sanat direktörü ve 3D sanatçısı

• Christina Lopez – Massachusetts, Boston'dan bir tasarımcı

• Dan Hall – İngiltere, Londra'dan bir fotoğrafçı

• Davo Howarth – İngiltere, Manchester'dan bir tasarımcı

• Enkako – Çin'den bir fotoğrafçı ve blog yazarı

• Jade Pearl – İngiltere, Londra'dan bir sanatçı

• John Yuyi – New York'tan bir görsel sanatçı

• Kicki Yang Zhang – Almanya, Berlin'den bir sanatçı, güzellik ürünleri fenomeni ve manken

• Michael Kusumadjaja – New York'tan bir fotoğrafçı

• Myles Loftin – New York, Brooklyn'den bir fotoğrafçı ve yönetici

• Natalie Shields – New York, Brooklyn ve Washington, Seattle merkezli bir tasarımcı, sanat direktörü, fotoğrafçı ve ressam

• Nathanael Layne – Massachusetts, Cambridge'den bir görsel sanatçı

• Somnath Bhatt – Hindistan ve ABD'den bir sanatçı ve tasarımcı

• Thorpe – Massachusetts, Boston'dan, çoğunlukla tekstil malzemeleriyle çalışan bir görsel sanatçı

• You Lu – Shanghai doğumlu, New York, Brooklyn'den bir tipografi ve grafik tasarımcısı