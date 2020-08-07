MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAyakkabı Haberleri Yeni nesil için tasarlanmış modern bir klasik
07.08.2020 - 12:18 |

Yeni nesil için tasarlanmış modern bir klasik

Reebok, geçmişin koşu tarzından ilham alan ve yeni nesiller için yeniden yorumlanarak ortaya çıkan Classic Leather Legacy’i tüketicilerin beğenisine sundu.

Yeni nesil için tasarlanmış modern bir klasik
ABONE OL

1979 yılının profesyonel koşu ayakkabısı Aztec ve 1983 yılının ikonik model Classic Leather'dan ilham alan Classic Leather Legacy’de, yılların birikimi olan incelikli bir tasarım öne çıkıyor. Markanın zengin geçmişini göz önünde bulunduran Reebok tasarım ekipleri, sahip oldukları hayal gücü, araştırma ve bilgi birikiminden faydalanarak, Classic Leather Legacy'ye bugün sahip olduğu modern tasarım cazibesini kattılar.

Classic Leather Legacy’de modern yırtılmaz kumaşlar yumuşak süetlerle birleştirilerek Reebok'ın koşu geçmişine sadık kalındı. Model, yansıtıcı alt katman, retro naylon üst kaplama ve dışarı çıkan köpük dil tasarımı ile gerçek çok parçalı nostalji hissi sunuyor.

Reebok, piyasaya sunacağı yeni ürünü Classic Leather Legacy'nin tanıtımı için gelecek vaat eden bir grup genç sanatçının çalışmasını da görücüye çıkardı. Classics Collaborators'ın çalışması, yeni Classic Leather Legacy'nin kendine özgü hikayesini anlatıyor

Bu süreçte, farklı disiplinlerden genç sanatçı ve tasarımcıların oluşturduğu “Classic Collaborators” takımı, "Geçmişin, geride bıraktığın değil, bugün yarattığındır" sloganıyla bu yeni ürün çevresinde benzersiz bir hikaye yarattı. Tasarımcılar, tüm yaratıcılıklarını kullanarak fotoğraflar, videolar ve bilgisayar ortamında yaratılmış grafikler gibi birbirinden farklı iletişim materyalleri tasarladılar.

Tüm bunları karantinada yapan ve çalışmaya dünyanın her yerinden katkı veren sanatçılar şu şekilde:

• Achille Laplante – Fransa, Paris, Le Brun'dan bir fotoğrafçı
• Becky Garner – İngiltere, Londra'dan bir video-grafiker
• Chloe Karayiannis – İngiltere, Londra'dan bir sanat direktörü ve 3D sanatçısı
• Christina Lopez – Massachusetts, Boston'dan bir tasarımcı
• Dan Hall – İngiltere, Londra'dan bir fotoğrafçı
• Davo Howarth – İngiltere, Manchester'dan bir tasarımcı
• Enkako – Çin'den bir fotoğrafçı ve blog yazarı
• Jade Pearl – İngiltere, Londra'dan bir sanatçı
• John Yuyi – New York'tan bir görsel sanatçı
• Kicki Yang Zhang – Almanya, Berlin'den bir sanatçı, güzellik ürünleri fenomeni ve manken
• Michael Kusumadjaja – New York'tan bir fotoğrafçı
• Myles Loftin – New York, Brooklyn'den bir fotoğrafçı ve yönetici
• Natalie Shields – New York, Brooklyn ve Washington, Seattle merkezli bir tasarımcı, sanat direktörü, fotoğrafçı ve ressam
• Nathanael Layne – Massachusetts, Cambridge'den bir görsel sanatçı
• Somnath Bhatt – Hindistan ve ABD'den bir sanatçı ve tasarımcı
• Thorpe – Massachusetts, Boston'dan, çoğunlukla tekstil malzemeleriyle çalışan bir görsel sanatçı
• You Lu – Shanghai doğumlu, New York, Brooklyn'den bir tipografi ve grafik tasarımcısı

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Sabah saatlerinde daha ciddi konulara yönelebilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan durumları daha iyi değerlendirmenizde fayda var. Gizli kalmış koşullardan etkilenebilirsiniz. Öğleden sora imaj değişikliği için uygun zamanlar var. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Akşam saatlerinde tepkilerinize dikkat etmelisiniz. Sabırlı olmaya çalışın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Sabah saatlerinde çalışma ortamınızda hareketlilik olabilir. Karar almak için uygun saatler içindesiniz. Öğleden sonra bilemediğiniz nedenlerden dolayı işlerinizde aksamalar olabilir. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. İçinize dönüp, bazı şeyleri kabullenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları olgunlaştırma isteği içinde olabilirsinizDevamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gün içinde çatışma ve kopmalar olabilir. İletişimde olduğunuz çalışma arkadaşlarınıza karşı dikkatli savunma yapmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz işler için karar vermeniz gerekebilir. Bazı konularda farkındalık içinde olabilirsiniz. Akşam saatlerinde karmaşık düşünceler zihninizi yorabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gün içinde iş hayatınızla ilgili konular daha fazla gündeme gelebilir. Bazı işlerinizi yapılandırmak durumunda kalabilirsiniz. İlişkilerinizdeki acele verilmiş kararlara dikkat etmenizde fayda var. Üstlerinize kendinizi daha fazla göstermek isteyebilirsiniz. Akşam saatleri yeni şeyler öğrenmek için uygun zamanlar olmayabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün yabancılarla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde yeni kararlar alabilirsiniz. Bazı konular üzerinde daha fazla mesai harcamanız gerekebilir. Kendi fikirlerinizi ateşli bir şekilde savunacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde birlikte olduğunuz kişiyle sürtüşme olabilir. Kazalara karşı dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gün içinde endişe duyduğunuz konularla uğraşabilirsiniz. Ortaklı konularda acele karar vermemeye çalışın. İlişkileriniz sizin için kendinizi görmeniz açısından bir fark yaratabilir. Uğraştığınız işlerinizde farkındalık yaratabilecek sonuçlar çıkarabilirsiniz.  Akşam saatlerinde koşullar daha yorucu olabilir. Düşüncelerinizi rahat bırakın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde sorumlu olduğunuz işlerde karar vermeniz gereken durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde olgunlaşma ve tamamlanma söz konusu olabilir. Kendinizi güvende hissetmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olun.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gün içinde çalışma hayatınızda bazı konularda daha fazla farkındalık içinde olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde dikkatli olmanız gereken zamanlar var. İdrak ettiğiniz konular hakkında yeni kararlar vermeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz işleri tamamlamak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde kafanızı karıştıran konulardan uzak kalmaya çalışın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün yaratıcılığınızı hobilerinize yoğunlaştırmak isteyebilirsiniz. Sevdiğiniz insanlarla birlikte olmak size iyi gelecektir. İkili ilişkilerinizde beklemediğiniz tepkiler sizin bir konuda farkındalığınızı arttırabilir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde daha rahat risk alabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişte kalan bazı insanlarla uğraşmanız gerekebilir. Sakin kalmanızda fayda var. Sabah saatlerinde almanız gereken kararlarda acele etmeyin. Gün içinde güçlü durmanız sizin lehinize olacaktır. Akşam saatlerinde yaşanabilecek ufak ev kazalarına karşı dikkatli olun.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün işle ilgili hareketli bir gündeminiz olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla yazışma ve konuşma yapabilirsiniz. Ticari konularda dikkatli olmanızda fayda var. Gün içinde yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkilenebilirsiniz. Çalışma ortamınızda iletişimden kaynaklanan sıkıntılar yaşanabilir. Sakin olmanızda fayda var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün yeteneklerinizi sorumlu olduğunuz konularda göstermek isteyebilirsiniz. İşlerinizi olgunlaştırmak için elinizden geleni yapmaya hazırsınız. Maddi konularla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Çalışma hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Akşam saatlerinde iletişimden kaynaklı aksaklıklara dikkat edin.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Özge Yeşilören
    Özge Yeşilören Bebeğinizin ilk ekmeği: Bebek Focaccia / 7.ay
    Uzman Estetisyen Şafak Sol
    Uzman Estetisyen Şafak SolDudaklar
    Op. Dr. İlsun Aka
    Op. Dr. İlsun AkaErkeklerde estetik yaptırıyor
    Aslıhan Değerli Aytoğan
    Aslıhan Değerli Aytoğanİstismar ve çocuktaki etkileri
    Özlem Mekik
    Özlem MekikTok tutan baklagil salatası tarifi
    Adil Yıldırım
    Adil YıldırımFlört etme sanatı
    Yeşim Mutlu
    Yeşim MutluCovid-19 turizm sektörünü nasıl etkiledi?
    Pınar Karahan
    Pınar Karahan"Hit şarkıya gerek yok"
    Doç. Dr. Aydın KÖŞÜŞ
    Doç. Dr. Aydın KÖŞÜŞÇikolata kisti nedir?
    Op. Dr. İlsun Aka
    Op. Dr. İlsun AkaDüğün hazırlıkları sırasında yaptıracağınız 4 estetik işlem
    En Çok İzlenen Videolar
    Kolon kanserinin belirtileri nelerdir?Kolon kanserinin belirtileri nelerdir?
    Çocuklarda karaciğer safra yolu cerrahisi nasıldır?Çocuklarda karaciğer safra yolu cerrahisi nasıldır?
    Çocuklarda apandisit belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?Çocuklarda apandisit belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?
    Dr. Astrolog Şenay Devi: Burçlar değişti mi? 13 Burcun özellikleri neler?Dr. Astrolog Şenay Devi: Burçlar değişti mi? 13 Burcun özellikleri neler?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Erkek bebeklerde ortaya çıkıyor, organları çürütüyor!

    Erkek bebeklerde ortaya çıkıyor, organları çürütüyor!

    2020 yılının kalan çeyreğinde bizi neler bekliyor? Gelecek 20 yıl etkilenecek!

    2020 yılının kalan çeyreğinde bizi neler bekliyor? Gelecek 20 yıl etkilenecek!

    Kolunuzu kaldırmayı bile zorlaştıran hastalık: Omuz sıkışması

    Kolunuzu kaldırmayı bile zorlaştıran hastalık: Omuz sıkışması

    Civil peynir, göğermiş peynir ve kadayıf dolmasından sonra su böreği de tescillendi

    Civil peynir, göğermiş peynir ve kadayıf dolmasından sonra su böreği de tescillendi

    Sıradaki Haber