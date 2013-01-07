Bebekler anne karnında dil öğreniyor!

ABD’de Pasifik Lutheran Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar yeni doğanların hamileliğin 10. haftasından itibaren dil öğrenme ve sesleri hatırlayabilme yetisinin geliştiğini öne sürüyor.



Christine Moon, bu araştırmanın doğmadan önce dil öğrenimine dair ilk araştırma olduğunu belirtiyor.



Araştırmadan önce bebeklerin harfleri ve belirli sesleri doğduktan sonra öğrendiğine inanılıyordu.



Araştırmada bebeklere ana dilleri ve yabancı dillerdeki sesli harfler söylenirken emziği ne kadar süre emdikleri gözlemlendi.



Yabancı sesler çıkarıldığında emzikle daha ilgili görülen bebekler ana dillerini duyduğunda daha dikkatli dinliyordu.



Uzmanlar bu deneyin bebeklerin anne karnında sesleri seçebildiğini gösterdiğini kaydetti.



Siz bebeğinizle konuşmayı hiç denediniz mi?