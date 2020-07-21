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21.07.2020 - 03:43 |

Cam Güzeli Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Bir evi sıcak, güvenilir ve huzurlu yapan o evin içinde bulunduğu mobilyalar değildir. Bir eve sıcaklık ve samimiyet katan şey evdeki renklerdir. Bunlar da özellikle canlı çiçeklerle sağlanabilir. Çiçekler eve güzel enerji verme konusunda oldukça başarılıdır. Bu sebeple çiçek bakımı evlerde önemlidir. Oldukça canlı, renkli ve güzel görünen çiçeklerden biri olan cam güzeli çiçeği de evlerin havasını değiştirme konusunda oldukça başarılıdır. Cam güzeli çiçeği bakımı ve özellikleri hakkında bilgi almak isteyenler için cam güzeli çiçeği ile ilgili bilgileri derledik.

Cam Güzeli Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?
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Cam güzeli çiçeği müthiş renkleriyle evlerin, balkon ve bahçelerin havasını değiştiren oldukça güzel ve narin görünen çiçeklerin başında gelir. Cam güzeli çiçeği narin görünen yapraklarına rağmen bakımı oldukça kolay çiçeklerden biridir. Hemen hemen herkesin evinde bulunan cam güzeli çiçeği evin havasını değiştirme konusunda oldukça başarılıdır.

Cam Güzel Güzel Çiçeği Anlamı

Cam güzeli çiçeği balsaminaae familyasının en bilinen çiçekleri arasındadır. Cam güzeli çiçeğinin ait olduğu Familya 850 den fazla faklı türü mevcuttur. Bu türler arasında en bilineni cam güzeli çiçeğidir. Cam güzeli çiçeği kına çiçeği de olarak bilinen, iyi huylu ve bakımı oldukça kolay olan süs bitkilerinden birisidir.

Cam Güzeli Çiçeğinin Özellikleri

Cam güzeli çiçeği açık kökenli olan bir bitkidir. Çiçeğin ilk kalıntılarına Hindistan, Çin ve Malezya'da rastlanmıştır. Cam güzeli çiçeği birçok türü bulunan çiçeklerden biridir. Farklı renklere sahip olan cam güzeli çiçeği; kırmızı, pembe, beyaz, turuncu, mor renklerde bulunur. Bu renkleri ev ve bahçelerde enerjik ve samimi hava yaratmayı sağlar.

Cam güzeli çiçeği özellikle açık havada daha da etkili ve güzel gelişir. Balkonlarda ve bahçelerde özellikle yetişmesi çok daha kolaydır. Güneş alan bölgelerde bulunması önemlidir. Direkt güneş ışığına maruz kalmak yerine dolaylı güneş ışığı sever.

Cam güzeli çiçeği ilkbahar ve sonbahar arasında sürekli çiçek açan bir bitkidir. Bakıma güzel yapılırsa kışların ılık geçtiği bölgelerde kışında çiçeklerini dökmez. Cam güzeli çiçeğinin boyutları da oldukça değişkendir. Çok Dallı yapısı olan cam güzeli çiçeği 30 santim ile 2 metre arasında değişir.

Cam Güzeli Çiçeğinin Faydaları

Cam güzeli çiçeği süs bitkileri arasında olduğu için bedensel bilinen bir faydası yoktur. Ancak renkleri ve güzel görüntüsü ile ruha iyi gelen bir yanı vardır.

Cam Güzeli Çiçeğinin Bakımı Nasıl Yapılır?

- Cam güzeli çiçeği bakımı oldukça kolay olan çiçekler arasındadır. Bu sebeple her evde bakımı yapılabilir. Böylece bulunduğu ortama renk katarak ortamı havasını değiştirir.
- Cam güzeli çiçeği çok fazla su istemez, toprak kurudukça suyun verilmesi yeterlidir.
- Cam güzeli çiçeği soğuktan etkilenen çiçekler arasındadır. Bu sebeple soğuktan korumakta fayda vardır. Özellikle kış aylarında soğuktan korunmalı tedbir alınmalıdır. Aksi taktirde kökleri, yaprak ve çiçekleri olumsuz etkilenir.
- Gün ışığı ve açık havayı çok sever. Bu sebeple genelde balkon ve bahçelerde bulunması oldukça önemlidir.
- Cam güzeli çiçeği sulama esnasında suyunun belli rutinlerde verilmesi de önem taşır. Böylece daha da gelişerek güzelleşecektir.
- Cam güzeli çiçeği toprağı ise organik maddelerce zengin olan gübreli topraklar olabilir. Böylece bitkinin Bakımı çok daha kolay ve bitki çok daha gelişebilir olacaktır.

 

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