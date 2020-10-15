Aspirin ve penisilinden sonraki en büyük icat

Bir ilaç düşünün zayıflamadan, baş ağrısına, diş sıkma tedavisinden güzelleşmeye, diş estetiğinden yüz estetiğine hatta baldır inceltmeye bile yarasın. Göz doktorları ilacı alsın şaşılık tedavisinde, başka bir hekim grubu alsın tortikollisli doğan bebeklerin kas kasılmaları için kullansın.

Evet hangi ilaçtan bahsettiğimi anlamışsınızdır. Botulinum toksin, halk arasında botoks olarak bilinen ilaçtan bahsediyorum.

Her yıl tıbbın her alanında dünyada milyonlarca enjeksiyon yapılan bu ilacın elimizde gerçekten geniş bir datası bulunuyor.

Hastalarımın sıklıkla sorduğu sorulardan bazılarını size burada cevaplarıyla yazmak isterim.

Botoks güvenli bir ilaç mı?

Öncelikle botoks yeni bir uygulama değil. Sadece estetik alanın yirmi yıldan fazladır kullanılıyor. Diğer endikasyonları için çok daha eski kullanılmaya başlandı. Her gün yeni bir kullanım alanı için fda onayı alıyor. Yazıma başlarken bunun bebeklere dahi uygulandığını yazmıştım. Bir ilaç bebeklere hemde yüksek doz uygulanabiliyorsa güvenliliği ilgili şüpheniz olmasın. Şu da unutulmasın. Bu bilgi çağında Amerika, Rusya, Hindistan gibi nüfusu ve estetik uygulama sayısı bizden kat kat yüksek ülkelerde olacak en ufak bir yan etkinin saklaması oldukça güç olacaktır.

Botoks yılan zehri midir?

Öncelikle botoks hiç bir hayvanın zehri değildir. Bir ilaçtır ve bakterilerden laboratuar ortamında üretilir. Fakat botoks kas gücünü azaltan bir ilaç olduğundan halk tarafından yılanın felç etmesine benzetilmiştir.

Estetik amaçlı botoksa başlamak için en uygun yaş nedir?

Bana sıkça sorulan ve net bir cevabı olmayan soru. Şunu söyleyebilirim. Botoks malesef oturmuş kırışıklığı açmıyor. Yani kaşlarınızı kaldırmadığınızda alnınızda bir çizginiz var ise o çizgiler botoks uygulamasından sonra da orada olacaktır. O yüzden olabildiğince erken başlamak gerekiyor. Bazen yirmi iki yaşında botoksla tedavi etmenin imkansız olduğu çizgiler gelişirken bazeden de kırk yaşında bir hasta hiç botoks yaptırmasa bile düzenli botoks yaptırıyor gibi kliniklerimizi ziyarete gelebiliyorlar. Bu da malesef biraz genetik meselesi.

Sık botoks yaptırırsam ileride sarkar mıyım?

Bu soruyu soran hastalarım botoksun geren bir ilaç düşünüyorlar. Çünkü botoks artık estetik dünyasında markalaşmış bir tedavi. Yüz germe ile ilgili herşey botoks olarak düşünülüyor. Mesela hasta dudak botoksu yaptırdım diyor; aslında söylemek istediği uygulama dudak dolgusu. Botoksu bir kas gevşeticisi olarak düşünebilirsin. Mesela alına fazla yapılsa kaşları kaldırmak yerine düşürür. Kaşları çok kalkık birini görüyorsanız alnında çok botoks var, bu kişinin botoksu fazla kaçmış gibi yorumların yanlış olduğunu artık öğrendiniz. Çok büyük ihtimal o kaşları fazla gergin duran kişinin farklı bir operasyonu vardır. Mesela kaş askılama işlemleri gibi. Uzun süredir sektör de kendine botoks yapan meslektaşlarım var. Yaşıtlarına göre çok iyi gözüktülerini söyleyebilirim. Özetle botoks yüzü sarkıtmaz aksine erken yapılan botoks uygulaması yüzünüzü uzun süre kırışıklıklara karşı koruyacaktır.