Burnun büyük değil çenen küçük

Irk olarak İskandinavlar gibi keskin hatlara sahip olmadığımızı farkedeli yıllar oldu. Her ırkın kendine özgü olumlu ve olumsuz yaşlanma avantajları var. İsveç, Norveç, Finlandiya, Rusya gibi kuzeyde yaşayan ırkların hyaluronik asit seviyeleri düşük olduğu için yaşlanırken ciltleri incelerek adeta parşomen kağıdı gibi oluyor fakat güçlü kemik yapıları sayesinde gençliklerinde kilolu bile olsalar gergin gözüyorlar.

Bu durum bizim gibi doğulu ırklarda biraz farklı. Bizim kemik yapımız özellikle elmacık ve çene kemiğimiz çok güçlü olmuyor. Bunun kozmetik olarak olumsuz yansıması da erken sarkmaya meğilli olmamız ve başka problemler.

Bugün sizlere burnun diğer organlar ile ilişkisini ve burna dokunmadan burnu küçük göstermenin ameliyatsız yollarını anlatacağım.

Selfie veya yan profilden bir fotograf çekildiğimizde en çıkık bölgemiz her zaman burnumuz olacaktır. Profiloplasti yani profil estetiği yaparken burnu değerlendirdiğimiz organların başında çene gelir. Çene ne kadar geri ise burun o kadar ön plana çıkacaktır. Çenenin gerilik durumuna göre çeneyi öne almanın en hızlı yolu çene dolgularıdır. Ortalama 18-24 ay kalıcı olan çene dolgusu işlemi kişinin ihtiyacına göre dolgu miktarı ayarlanarak yapılır.

Burnun büyüklüğünü etkileyen en önemli ikinci illüzyon bölgesi yanaklardır. Özellikle zayıfladığınız dönemlerde burnunuzun size çok daha büyük geldiğini hissedersiniz. Eğer ön yanak bölgesinde yeteri kadar yağ yok ise bunun tedavisinde yanak dolgusu kullanılıyoruz. Yanak özellikle sarkık ve yorgun görünümün tedavisinde de sıkça dolgu yapılan bir bölgedir.

Son olarak alının düz ve basık olması da burnumuzun boyutunu büyük gösterebilir. Bu durumda da alın dolgusu denen bir tedavi uygulanıyor. Özellikle kadınlarda alnın bombe olması kişiyi daha feminen gösterir.