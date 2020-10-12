Neden herkes kaşlarını kaldırtmak istiyor?

Instagram mesaj kutuma en sık gelen mesajlardan biri “Hocam kaş kaldırtma hakkında bilgi alabilir miyim?”

Peki kadın, erkek demeden neden herkes kaşlarını yükseltmek istiyor? Kaş yüksekliği her koşulda gençliğe mi işaret ediyor? Biraz bu konu hakkında bilgilendirme yapmak istedim.

Yorgun ifadenin azaltılması ve çekici bakışlar kadın ve erkeğin ortak isteği. Fakat yorgun ifadenin tek belirleyicisin kaşlar olduğunu düşünmek bizi hataya düşüren nokta. Yorgun görünüşün azaltılmasında sadece kaşlar değil göz çevresindeki dokuların tamamını değerlendirmek bizi doğru sonuca ulaştırıyor. Bunların arasında göz altındaki derinin renginden yanak volümüne, üst göz kapağında fazla deriden şakağın ne kadar gergin durduğuna kadar geniş bir yelpaze var. Kaşların nasıl alındığı bile bizi olduğundan daha yorgun gösterebilir.

Şüphesiz kadınlar arasında kavisli, gür, kalkık kaşlar şu anda çok moda. Benim çocukluğumda ince kaşların moda olması gibi. Bunda sosyal medyanın da etkisi yadsınamaz. Saç bantlarıyla, photoshop uygulamalarıyla ekstra kaldırılmış kaşlar insanlarda bir özenme durumu yaratıyor. Bu yazıyı okuyanların anlaması gereken bir durum var. Bu da özenilen fotograflardaki insanların normalde o kadar gergin ve kalkık kaşlar ile gezmediğidir.

Yaşlandıkça kaşların düştüğü algısı da her zaman doğru değildir. Alın kasları ilerleyen yaşlarda güçlenip kaşı daha yüksek hale getirebilir. Özellikle üst göz kapağı bölgesi çok çökük ve yağsız kişilerin kaşlarını yükseltmek göz çukurundaki karanlık alanın daha çok gözükmesine ve olumsuz bir ifadeye yol açacaktır.

Gene de hafif bir kaş yükseltme ihtiyacı duyduğumuzda ameliyatsız yöntemlerden en sık başvurduğumuz tedavi botulinum toksin tedavileridir. Ortalama 4 ay kalıcı olan bu uygulama gülümserken kaşın ucunun bir miktar düşmesini engelleyerek daha aydınlık bir ifade katar. Gerekli durumlarda buna ek olarak dolgu uygulaması da yaparak kuvvetli bir gerginlik sağlayabiliyoruz.

Kaş germe ihtiyacında daha kalıcı bir yönteme ihtiyaç duyan hastalar ameliyat seçeneğini de düşünebilirler.