'Yorgun musun? Hasta mısın?' gibi sorulardan sıkıldıysanız..

Harika bir uyku ardından alarmsız uyanmış, işe gitmişsiniz ve iş arkadaşınız size “günaydın” diyip yorgun olup olmadığınızı soruyor. Gerçekten dünyanın en sinir bozucu şeyi olsa gerek. Peki yorgun olmadığımız halde neden yorgun gözürüz? Yüzümüzden karşı tarafa yorgun olduğumuz ile alakalı neden yanlış sinyal gidiyor?

Öncelikle yorgunluk göz çevresinden anlaşılan bir duygusal durumdur ve göz çevresinde olan yapısal güçsüzlükler sizi olduğunuzdan daha yorgun gösterecektir. Bu durumlar nelerdir? Biraz açalım.

1- Kaş yüksekliği

Düşük ve basık kaşlar gerçekten kişileri, özellikle de kadınları yorgun gösterebiliyor. Erkeklerde bir miktar basık kaş “avcı bakışı” dediğimiz maskülen ifade ile örtüştüğü için arzulanan bir durumdur. Özellikle botoks gibi uygulamaları erkeklere uygularken kaş uçlarını yükseltmemeye çalışırız.

2-Göz altı morlukları

Milli hastalığımız olan göz altı morlukları genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkesi etkiliyor. Çoğu zaman genetik nedenlere bağlı olan morlukları vitamin uygulamaları, krem uygulamaları ve dolgu uygulamaları ile tedavi edebiliyoruz.

3- Ağır Üst Göz kapakları

Kirpiklere yığılmış göz kapakları kişiyi oldukça yorgun gösterir. Fazlalaşmış göz kapakları aynı zamanda derin alın çizgilerine de sebep olur. Eğer göz kapakları çok ağırsa kişi rahat görebilmek adına kaşlarını sürekli yukarı kaldırır bu da botoks ile tedavi edilemeyecek kadar derin çizgilere ve baş ağrılarına neden olur. Ağır göz kapaklarının tedavisi çoğu zaman sadece ameliyat ile mümkün oluyor.

4- Göz altı torbaları

Özellikle sabahları daha da şişen göz altı torbaları gerçekten kozmetik olarak çok sinir bozucu bir durumdur. Hafif düzeydeki torbalaşmalar dolgular ile kamufule edilebilirken ileri düzeydeki torbalaşmalar ameliyat ile tedavi ediliyor.

5-Göz çevresi kırışıklıkları

Göz çevresi kırışıklıklarının bir çok nedeni mevcut. Cilt kuruluğu, yaşlanmaya bağlı göz çevresinde oluşan yağ kaybı, gözün etrafındaki kasın fazla güçte kasılması gibi. Hastamızın kırışıklığı hangi nedenden oluşuyorsa ona yönelik tedaviler uyguluyoruz

6-Gözün aşağı doğru bakması(üzgün bakış)

Son ve aslında en önemli yorgunluk nedeni de budur. Gözün etrafındaki şakak, yanak, elmacık kemiği gibi bölgelerdeki yağ eksikliği gözü olduğundan düşük pozisyonda tutar. Biz bu tarz eksikliklerin tedavisinde göz çevresine gerekli miktarlarda dolgu uygulamaları yapıyoruz. Gözü diğer dokulardan bağımsız bir cumhuriyet gibi algılamamak, asıl nedene yönelik tedaviler yapmak bizi yorgun görünüm tedavisinde başarıya ulaştıracaktır.