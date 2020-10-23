Anneleri ile kliniklere gelen kızlar

Sosyal medya ve internet kullanımının çılgınlığa ulaşmasının ardından estetik ve yaşlanma karşıtı uygulanaları yaptığımız hastaların yaşı oldukça düşmüş durumda. Ben instagramı oldukça aktif kullanan, sürekli bilgilendirme videoları çeken bir doktorum. Bu mecraları yoğun bir şekilde kullanan insanlar gençler olduğu için onlarla daha çok etkileşime geçiyorum. Peki gençlerin estetikten beklentisi nedir? Bu işlere ne zaman başlanmalı? Farklı jenerasyondaki hastalara nasıl yaklaşmalıyız?

Gençlerin en önemli beklentisi hep genç kalmak. Anneleri gibi önce yaşlanıp sonra oluşmuş hasarları tamir ettirmek istemiyorlar. Aslında doğru ve maddi olarak ucuz olan yaklaşım da bu. Mesela örnek vermek gerekirse 48 yaşında kaş arasında oturmuş bir çizgi ile gelen hastaya sık aralıklar ile botoks öneriyoruz. Kaşının arasındaki çizgi oturduğu için hem botoks dozlarımız yükseliyor hem de botoksu kısa bir sürede vücuttan atmaya çalışıyor. Botoks oturmuş kırışıklıkları açmadığı için botoks işleminden sonra bir de oradaki oturmuş çöküklüğü tedavi etmek için dolgu yapıyoruz. Sonuç her ne kadar kliniğe ilk geldiği halinden daha iyi olsa da kırışıklık tamamen sıfırlanmamış olmuyor. Öte yandan 48 yaşındaki annenin 23 yaşındaki kızına botoks yaptığımız zaman hem az doz yapıyoruz hem dolguya ihtiyaç olmuyor hem de işlemlere erken başladığı için hiç bir zaman kırışklığı oturmamış oluyor

Gençler ne istediğinden emin, iyileşme dönemleri ile ilgili durumların olası yan etkileri çok iyi anlıyor ve daha soğuk kanlılar. Mesela 43 yaşında bir hastaya dudak dolgusu yaptığınız zaman ertesi gün ödeme bağlı en ufak bir şişlikte dehşete kapılıp tekrar klinik ile iletişime geçiyor yani değişimi hemen kabullenemiyorlar. Bu hastanın kızına işlem yaptığımızda dudak dolgusu sonrası şişliğin normal bir süreç olduğunu biliyor ve geçici problemleri umursamıyorlar.

Estetikle ilgili şunu çok iyi anlamak lazım. Problemler beklediğimizde sadece daha kötüye gider. Ne kadar erken müdahale o kadar kesin sonuç. Ben bir tıp doktoruyum. Tansiyonu 18 olan bir hasta gördüğümde 22 ye çıksında öyle tedavi edelim, şekeri 350 olan bir hastayı gördüğümde önce 400 e dayansın diye beklemem ne kadar saçma olursa 25 yaşında ağız kenarı aşşağı bakan bir hasta gördüğümde de aynı şeyi yapmam gerekiyor. Şunu çok iyi biliyorum 25 yaşında dudakları aşşağı bakan bir hasta çok hızlı bir şekilde 30lu yaşlarında üzgün ve mutsuz bir ifadeye sahip olacaktır. Bunun genetik bir durum olduğunu kabul edersek bu hastanın annesine çok fazla dolgu uygulamaları yapmak gerekecektir. O yüzden ne kadar erken o kadar iyi.