Bu çeneye o dudak olmaz

Medikal estetik kliniklerine başvuru nedenleri arasına baktığımızda dudak dolgusu talebi en üst sıralarda yer alıyor. Her yıl dünyanın dört bir tarafında binlerce doktor yüzbinlerce hastaya dudak dolgusu yapıyor. Bu alanda bu kadar bilgi birikim sahibiyken sokakta gördüğümüz kötü sonuçların nedeni nedir? İyi bir dudak nasıl gözükmeli? Her isteyene dudak dolgusu yapabilir miyiz? Mesela 50 yaşında hiç bir işlem yaptırmamış bir hastaya dudak dolgusu ile başlamak doğru bir fikir mi?

Öncelikle iyi bir dudak görüntüsü için dudağı etrafındaki yapılar ile değerlendirmek lazım. Bu özellikle hastaların atladığı bir durum. Dudağın etrafında neler var?

1- Yanak volümü

Yanak ve elmacık bölgesindeki güçsüzlükler yaşınız kaç olursa olsun dudağın bir miktar aşşağı doğru bakmasına neden olacaktır. Özellikle yanak çok düz ve önce dudak dolgusu yapılır ise büyük ve üzgün bir dudak yaratılmış olur. O yüzden dudak dolgusu planlarken yanak ve elmacık volümü oldukça önemli.

2- Çene

Eğer çeneniz küçük ve geriyse dudağınızın altındaki kaslar olduğundan daha aktif çalışacaktır. Bunun dudağa bir kaç olumsuz yansıması var. İlki aslında yanak volüm eksikliği ile aynı. Ağzı aşşağı çeken kaslar güçleniyor. İkincisi çene küçük ve geri olduğunda alt dudak önden büyük gözükür fakat yandan baktığımızda çene alt dudağı taşıyamadığı için alt dudak düşük ve önde duracaktır. Halbuki bizim yan profilden beğendiğimiz görüntü üst dudağın alt dudağın bir tık önünde durduğu görüntüdür. Bunun dışında bir diğer önemli konu oransal olarak önce dudak dolgusu yapılırsa çene daha da küçük ve kötü gözükecektir. Çene küçükse dudağa işlem yapmadan önce mutlaka çene dolgusu yapılmalıdır.

3-Dişler

Dişler dudak dolgusu değerlendirmesinde hep atlanan bir konudur. Dişin uzunluğu, ağzınızda eksik diş olup olmaması, dişlerdeki asimetriler dudağınızın görüntüsüyle direkt olarak alakalıdır. Ağzınızdaki karanlık alanın fazla olması dişlerinizdeki renklenme problemleri de gülüşünüzü etkileyecektir. O yüzden dudak dolgusu planlarken estetik alanında çalışan bir diş hekiminden destek almakta fayda var.

4-Deri kalitesi

Yaş ilerledikçe cilt kalitesi kötüleşiyor. Özellikle ağız etrafında, dudak üstünde çizgilenmeler oluyor. Bunlara dikkat edilmeden direkt olarak dudak büyütme yapılırsa işlem ne kadar doğal yapılırsa yapılsın herkes kişinin dudağında bir işlem olduğunu anlayacaktır.

Şunu iyi anlamak lazım. Yüzümüz yaşlanırken tüm dokuları ile birlikte yaşlanır. Yani dudağı tek başına yanağı tek başına düşünmemek lazım. Tüm yapılar birbirlerine bağlıdır. Bu dokulardan tek bir tanesini gençleştirip diğerlerine dokunmassanız yüzün genel algısı eskisinden daha kötü olacaktır ve doğal gözükmeyecektir.

Doğallık yüze en az miktarda dokunarak değil doğru yere doğru miktarda tedavi uygulayarak olur.