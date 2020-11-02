Pandemide estetik bir başka

2021 e bu kadar az kalmışken corona hız kesmeden devam ediyor. Maskeler dünyanın dört bir tarafında zorunlu. Peki yüzümüzün çok büyük bir kısmı maske altındayken estetiğe rağbet azaldı mı? Şu an insanlar en çok hangi uygulamayı yaptırıyor?

Tarihi hatırlıyorum. 13 marttı kliniği kapattığımda. İlk haftalarda endişeli bir şekilde evde vakit geçirirken sonrasında çok hızlı bir şekilde uyum sağladık. Nisan ayında hastalarımdan ne zaman kliniği açacaksınız? Eve gelip uygulama yapar mısınız? Sadece benim için 5 dakikalığına açar mısınız kliniği? gibi sorular almaya başladım. Nisan ayı aslında sokağa çıkma yasaklarının en yoğun olduğu dönemdi. Neden insanlar bu kadar tutkulu bir şekilde estetik yaptırmak istiyorlardı?

Mayıs ayında kliniği açtığımda çok yoğun bir ilgiyle karşı karşıyaydım. Diğer doktor arkadaşlarımda konuştumda onlarda da aynı durumun olduğunu gözlemledim. Dolgu firmaları doktorlara dolgu yetiştiremeyecek duruma gelmişlerdi.

Şu an bunun cevabını çok iyi gözlemleyebiliyorum. Pandemi döneminin kendine has dokusu insanları kararsız, depresif ve üzgün bir moda soktu. Biz ayna karşısındaki görüntümüzün modumuzu ne kadar olumlu ve olumsuz etkilediğini çok iyi biliyoruz. Kimse görmese bile aynaya baktığımızda kendimizi iyi hissetmek için yaptırıyoruz estetiği.

Peki bu dönemde artan estetik uygulamalar oldu mu?

Tabii ki botoks uygulaması zirve yaptı diyebilirim. Maskeden dolayı tek gözüken bölge botoks bölgesi olduğundan hastalar botokslarına ekstra dikkat eder oldu. Çünkü botoks kaş arası, alın ve göz kenarında çıkan çizgileri rahatlatarak aydınlık bir görüntü sağlıyor. Özellikle alın bölgesine verdiği bebeksi parlaklık botoks yaptıran hastalar tarafından çok sevilen bir durum.

Bir diğer problem de maskeden dolayı florası bozulan, rahat nefes alamayan ciltlerimiz. İster istermez hepimizin cildi sivilceye yatkınlaştı. Tabii ki şu an ki sivilce artışının tek nedeni maskeler değil. Pandemi döneminde çoğu insanda artan stres ve kilo artışına bağlı hormonların etkilenmesi de sivilcelenmeyi arttırıyor. Biz cildin tekrar ışıltısını kazanması için uzun yıllardır güvenle uygulanan mezoterapi tedavilerini sıkça yapar olduk. Mezoterapiler özellikle göz altında çıkan, botoksun etki etmediği ince çizgilenmelerde, gözenek sıkılaştırmasında, nem eksikliğini yerine koymada, göz altı morluklarında yani cilt kalitesini arttırmak için sıkça yapılan bir uygulamadır.