Sadece vücudunuz zayıflasın, yüzünüz değil

Hangimiz pandemi sonrası 3-5 kilo almadık ki? Evde oturup hareket alanımızın kısıtlanması bu dönemi eğlenceli hale getirmek adına yapılan sağlıksız beslenmeler zorlu geçen üç ayın sonucunda hepimizi etkiledi. Açıkçası ben tekrar çalışmaya başladığım dönemde eski kıyafetlerimin içine giremez oldum. Tabii ki ilk yaptığım şey spora başlamak oldu. Peki sizde bir miktar kilo verdiğinizde vücudu iyi gözüküp yüzü kötü gözükenlerden misiniz? Victoria’s secret mankenleri nasıl bu kadar zayıf ve fit gözükürken yanakları dolu dolu ve sağlıklı oluyor? Bu durumu sadece iyi genetikle açıklayabilir miyiz?

Sevgili okur çok iyi anlaman gereken bir durum var. Spora ve diete başladığınızda düşecek olan yağ oranına bölgesel bir müdahalede bulunamazsınız. Yani yağlar karnımdan gitsin, basenimden gitsin ama yanağımdakiler kalsın diyemezsiniz. Sağlıklı bir kiloya indiğinizde yüzünüzün de iyi gözükmesinin tek yolu kaybı yerine koymaktır. Bunun da bilinen en kolay yolu dermal dolgulardır. Doğru noktalara doğru miktarlarda yapılan dolgular sizi daha az sarkık daha az üzgün ve daha az yorgun yapacaktır.

Diyet ve sporla birlikte özellikle orta yüz ve şakaktaki boşalmalar bizi gerçekten yorgun kılıyor. Şakaktaki boşalmalar gözlerin düşük durmasına yanaktaki boşalmalar yerini derin nazolabial çizgilenmelere bırakıyor. Yanaklarda oluşan boşalmalar aynı zamanda çene hattının netliğini de bozuyor ve ağız kenarları daha üzgün, ağlak bir forma sokuyor.

Biliyorum. Bu yazıyı okuyan herkes dolgu sonrası yüzünün büyümesi ile korkuları var ve kliniklere adım atmaktan çekiniyorlar. Şunu unutmayın güzel sonuçlar hiç bir zaman dolguları, estetiği düşündürmediği için iyi gözüken insanların doğal olduklarını düşünürüz. Çünkü kafamızda estetik yaptırmak hep olumsuz ve diğer insanlar tarafından anlaşılır olarak kodlanmıştır.

Son olarak ameliyatsız estetiğin asıl amacının yüzdeki negatif ifadeleri silerek kişiyi olabileceği en iyi forma sokmak olduğunu; yeni bir insan yaratmak olmadığını hatırlatmak isterim.