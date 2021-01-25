• 25 Ocak 2021 - 11:34 • Son Güncelleme:
Depresyondan kurtaran besinler
Her geçen yıl kişilerin anksiyete, depresyona eğilim yüzdesi giderek artış göstermektedir. Dünya sağlık örgütünün 17 ülke içerisinde yaptığı bir araştırmada her 20 kişiden 1'inde depresyon görülmektedir. Bu oranlar her geçen yıl daha da artış göstermektedir. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük depresyon ile savaşan besinler hakkında bilgi verdi.
• 25 Ocak 2021 - 11:34 • Son Güncelleme:
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Serotoni triptofan aminoasitinden sentezlenmektedir. Yani, triptofandan zengin tüm besinler mutluluk oranınızı arttıracaktır. Muz, kivi, ananas, mango, yumurta, tavuk ve hindi eti başlıca triptofan kaynakları arasında gelmektedir.
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