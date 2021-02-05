• 05 Şubat 2021 - 12:09 • Son Güncelleme:
Mevsiminde sebze ve meyve yemenin muhteşem faydaları
Hangi mevsimde hangi sebze ve meyveleri tükettiğinize dikkat ediyor musunuz? Yazın portakal yer misiniz ya da kışın karpuz? Sağlıklı beslenmenin önemli parçalarından biri de mevsimine göre beslenmek. Peki, sağlık için neden bu kadar önemli? Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak mevsime özgü sebze ve meyve tüketmenin faydalarını sıraladı
• 05 Şubat 2021 - 12:09 • Son Güncelleme:
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Doğa ihtiyacınız ne ise size onu sunuyor
Kışın havaların soğuması ve enfeksiyonların artmasıyla bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız ve vücut ısımızı korumamız gerekiyor.
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