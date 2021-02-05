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• 05 Şubat 2021 - 12:09 • Son Güncelleme:

Mevsiminde sebze ve meyve yemenin muhteşem faydaları

Hangi mevsimde hangi sebze ve meyveleri tükettiğinize dikkat ediyor musunuz? Yazın portakal yer misiniz ya da kışın karpuz? Sağlıklı beslenmenin önemli parçalarından biri de mevsimine göre beslenmek. Peki, sağlık için neden bu kadar önemli? Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak mevsime özgü sebze ve meyve tüketmenin faydalarını sıraladı

• 05 Şubat 2021 - 12:09 • Son Güncelleme:
1Doğa ihtiyacınız ne ise size onu sunuyor
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Doğa ihtiyacınız ne ise size onu sunuyor

Kışın havaların soğuması ve enfeksiyonların artmasıyla bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız ve vücut ısımızı korumamız gerekiyor.

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Kışın çıkan havuç, turp, kırmızı pancar, kereviz gibi kök sebzeler hem bağışıklık sisteminin en önemli destekçilerindendir hem de yüksek nişasta oranlarıyla ısınmak için gerekli olan enerjinin dönüşümünü sağlarlar.

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Aynı zamanda kışın çıkan portakal, mandalina, kivi, greyfurt gibi meyveler de yüksek C vitamini içerikleriyle bağışıklık sistemini desteklerler.

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Yazın ise domates, kabak, patlıcan, kavun, karpuz, şeftali gibi bol lifli ve sulu sebze ile meyveler çıkarak artan sıvı kaybının yerine konmasına destek sağlar.

5Kışın yediğiniz ıspanak ile yazın yediğiniz bir değil

Kışın yediğiniz ıspanak ile yazın yediğiniz bir değil!

Mevsiminde tüketilen sebze ve meyveler vitamin, mineral deposuyken mevsimi dışında tükettiğinizde besin içeriği fakir bir kaynak haline geliyor.

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Mesela bir kış sebzesi olan ıspanağın kışın sahip olduğu besin değeri yazın yediğiniz ile aynı değil!

7Sağlığınıza, cebinize ve doğaya zarar vermeyin

Sağlığınıza, cebinize ve doğaya zarar vermeyin

Mevsimi dışında üretilen sebze, meyve yetiştirilmesinde kullanılan hormonlar, kimyasal gübreler ve ilaçlar sağlığınıza zarar verdiği gibi çevre kirliliği yaratarak doğal dengeyi de bozuyor.

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Aynı zamanda mevsimi dışında satın aldığınız sebze ve meyvelere normal değerinin 2-3 katı daha fazla para vererek ihtiyaç dışı harcama yapmış oluyorsunuz.

9Kış sebzeleri nelerdir

Kış sebzeleri nelerdir?

KışLahana, yer alması, turp, pazı, kereviz, ıspanak, pırasa, brokoli, brüksel lahanası, pancar, havuç ve karnabahar.

10Kış meyveleri nelerdir

Kış meyveleri nelerdir?

Elma, portakal, muz, mandalina, ayva, nar, greyfurt ve kestane.

11Yaz sebzeleri nelerdir

Yaz sebzeleri nelerdir?

Taze fasulye, dolmalık biber, sivri biber, patlıcan, salatalık, domates, enginar, kabak, semizotu, börülce, bamya.

12Yaz meyveleri nelerdir

Yaz meyveleri nelerdir?

Karpuz, kavun, şeftali, kayısı, vişne, kiraz, üzüm, incir, nektarin, mor erik, karadut, böğürtlen, yeşil erik, çilek

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