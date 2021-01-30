• 30 Ocak 2021 - 11:24 • Son Güncelleme:
Osmanlıda salgınlara karşı böyle aşı yapılıyordu! İşte o belgeler...
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nca muhafaza edilen tarihi belgeler, salgınla mücadele ve hayat kurtaran aşılarla ilgili çalışmalara ışık tutuyor. Belgelerde yer alan bilgilere göre, bugün olduğu gibi Osmanlı döneminde de birçok salgın hastalıkla karşı karşıya kalındı ve o dönemde de salgın hastalıklarla mücadele ve aşı uygulamaları hayata geçirildi. Osmanlıda da aşıların gündemimizdeki koronavirüs aşısı gibi "kademeli" ve "ücretsiz" yapılması en dikkat çeken noktalardan biri. İşte Osmanlı dönemindeki aşı çalışmaları hakkında detaylar...
• 30 Ocak 2021 - 11:24 • Son Güncelleme:
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Osmanlı döneminde artan salgın hastalıklarla mücadele için aşı çalışmaları ve uygulamalarının üzerinde önemle duruluyordu. Bu kapsamda yabancı ülkelerdeki aşı çalışmaları takip edilerek bu çalışmalar için telkıhhaneler (aşı evleri) ve bakteriyolojihaneler kuruldu.
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Ayrıca herhangi bir vilayet, kaza ve yerleşim yerinde salgın hastalık ortaya çıkması durumunda buralara ihtiyaç duyulan doktor, sağlık personeli, malzeme ve aşı acilen gönderildi, aşı uygulamalarının yaygın şekilde tatbiki için nizamnameler çıkarılıp burada yer alan hükümlerin uygulamasının da takibi yapıldı.
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Devlet memurları için aşı şartı konuldu
Nizamnamede ayrıca, "Devlet memuriyetine ilk defa başlayacak bütün devlet memurları da aşı olmak zorundadır. Yenidoğan çocuklara 6 ay içinde aşı yapılması mecburidir. Aşı işlemi her beş yılda bir tekrar edilecektir" denilerek çiçek hastalığıyla mücadele kapsamında devlet organlarında alınan önlemlere yer verildi.
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Osmanlı döneminde de aşı ücretsiz yapıldı
Aşıların, Kovid-19 aşısında olduğu gibi Osmanlı döneminde de ücretsiz yapıldığı bilgisi ise "Aşılar Mekteb-i Tıbbıye içindeki muayenehanede ve İstanbul'da nöbet yerlerinde bulunan tabip, cerrah ve aşıcılar tarafından, diğer vilayetlerde ise görevlendirilmiş aşıcılar tarafından ve ücretsiz yapılır" ifadeleriyle nizamnamede yer aldı.
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Nizamnamede, "Bütün ahaliyi ücretsiz olarak aşılamak amacıyla şehir ve kasabalarda belediyeler tarafından aşılama merkezleri kurulacak, ayrıca belirli zamanlarda bunlara ilaveten gerektiği zamanlarda köylere mahalli hükümet tarafından aşı memurları gönderilecektir. Bu nizamnameler uygulama safhasında da titizlikle takip edilmiş ve aksaklık çıkan yönleri tadil edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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Kuduz aşısını öğrenmek için Paris'e gittiler
Öte yandan arşiv kayıtlarında, Pasteur'ün kuduz aşısına yönelik çalışmalarını sürdürebilmek adına dönemin devlet başkanlarına maddi katkı için gönderdiği yazıya ilişkin Paris'te açılan cemiyete Zoeros Paşa ile 10 bin frank yardım gönderilmesi ve Sultan 2. Abdülhamid tarafından Pasteur'e Mecidi Nişanı verilmesine ilişkin belgeler de bulunuyor.
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Pasteur'ün bulduğu kuduz aşısını öğrenmek için Paris'e giden Seririyat Muallimi Mirliva Zoeros Paşa ile beraberindeki (Kaymakam Doktor Hüseyin Remzi ve Hüsnü Bey) arkadaşlarının tecrübelerinden herkesin istifade etmesi amacıyla Mekteb-i Tıbbıye'nin uygun bir yerinde, içinde gazhane ve çeşmesi bulunan bir laboratuvar inşa edilmesi de yine Osmanlı'daki aşı geliştirme çalışmalarına verilen önemi ortaya koyuyor.
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Buna göre Bakteriyolojihane Müdürü Mösyö Nikol tarafından birkaç sene içerisinde hayvanların yüzde 90'ının telef olmasına sebep olan sığır vebası konusunda hayvanların kanı üzerinde yaptığı inceleme sonucu hastalık nedeni mikrobun bulunması, böylece hastalığın yayılmasını önleyici aşının uygulamaya konulması ve bunun gazetelerde ilan edilmesi bilgileri de belgelerde görülüyor.
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