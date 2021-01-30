Osmanlıda salgınlara karşı böyle aşı yapılıyordu! İşte o belgeler...

Osmanlı döneminde de aşı ücretsiz yapıldı Aşıların, Kovid-19 aşısında olduğu gibi Osmanlı döneminde de ücretsiz yapıldığı bilgisi ise "Aşılar Mekteb-i Tıbbıye içindeki muayenehanede ve İstanbul'da nöbet yerlerinde bulunan tabip, cerrah ve aşıcılar tarafından, diğer vilayetlerde ise görevlendirilmiş aşıcılar tarafından ve ücretsiz yapılır" ifadeleriyle nizamnamede yer aldı.