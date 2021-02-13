Sevgililer Günü'nde gelen çiçeği 6 saat bekletip öyle koklayın

Bu hediyeleri de çamaşır suyu ile temizleyin Pelüş oyuncak ve takıların kullanılmadan önce çamaşır suyu ile silinmesi gerektiğini söyleyen Doç.Dr. Savaşçı, "Eğer pelüş oyuncak gelirse onu da çamaşır suyunu onda bir oranında su ile karıştırarak silip 6 saat havalandırırsak virüs etkisini kaybeder.