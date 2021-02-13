DHA
• 13 Şubat 2021 - 19:37 • Son Güncelleme:
Sevgililer Günü'nde gelen çiçeği 6 saat bekletip öyle koklayın
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç.Dr. Ümit Savaşçı, Sevgililer Günü için çiçek uyarısı yaptı. Savaşçı, "Çiçeği elimize alır almaz hemen koklamayalım, mutlaka virüs aktifliğini kaybedene kadar balkonda bekletelim. Bu süre 6 saattir" dedi. İşte Sevgililer Günü hediyeleri için çok önemli koronavirüs uyarıları...
DHA
• 13 Şubat 2021 - 19:37 • Son Güncelleme:
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14 Şubat Sevgililer Günü, bu yıl koronavirüs gölgesinde kutlanacak. Sevgililer Günü'nün kısıtlamanın uygulandığı pazar gününe denk gelmesi ise sevdiklerine hediye alacak kişileri online alışveriş sitelerine yönlendirdi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç.Dr. Ümit Savaşçı, Sevgililer Günü'nde evlere, iş yerlerine gönderilecek hediyelerin koronavirüs bulaşı açısından risk taşıyıp taşımadığı hakkında bilgi verdi.
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Doç.Dr. Savaşçı, "Hafta sonu sosyal anlamda önemli bir gün Sevgililer Günü. Dışarıda kutlanma imkanı olmayacak, paket ürünler eve gelecek. Bu ürünler özellikle kargo ile geliyorsa o paketleri mutlaka çöpe atarak, ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Kapıya gelen görevlileri mutlaka maske ile karşılayalım bu çok önemli, mesafemizi koruyalım" dedi.
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Çiçekleri elinize alır almaz hemen koklamayın
Savaşçı, özellikle gönderilen çiçek ve güllerden koronavirüs bulaşına dikkat çekerek, "Eve gelen çiçeği insanlar koklamak, dokunmak isteyecektir. Çiçeklerden buruna ve ağza bulaş gerçekleşebilir. Bu ürünleri balkonda en az 6 saat havalandırırsak iyi olur. Çiçek olayı riskli, bunun için güvenilir yerlerden alınmalı.
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