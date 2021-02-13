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DHA
• 13 Şubat 2021 - 19:37 • Son Güncelleme:

Sevgililer Günü'nde gelen çiçeği 6 saat bekletip öyle koklayın

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç.Dr. Ümit Savaşçı, Sevgililer Günü için çiçek uyarısı yaptı. Savaşçı, "Çiçeği elimize alır almaz hemen koklamayalım, mutlaka virüs aktifliğini kaybedene kadar balkonda bekletelim. Bu süre 6 saattir" dedi. İşte Sevgililer Günü hediyeleri için çok önemli koronavirüs uyarıları...

DHA
• 13 Şubat 2021 - 19:37 • Son Güncelleme:
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14 Şubat Sevgililer Günü, bu yıl koronavirüs gölgesinde kutlanacak. Sevgililer Günü'nün kısıtlamanın uygulandığı pazar gününe denk gelmesi ise sevdiklerine hediye alacak kişileri online alışveriş sitelerine yönlendirdi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç.Dr. Ümit Savaşçı, Sevgililer Günü'nde evlere, iş yerlerine gönderilecek hediyelerin koronavirüs bulaşı açısından risk taşıyıp taşımadığı hakkında bilgi verdi.

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Doç.Dr. Savaşçı, "Hafta sonu sosyal anlamda önemli bir gün Sevgililer Günü. Dışarıda kutlanma imkanı olmayacak, paket ürünler eve gelecek. Bu ürünler özellikle kargo ile geliyorsa o paketleri mutlaka çöpe atarak, ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Kapıya gelen görevlileri mutlaka maske ile karşılayalım bu çok önemli, mesafemizi koruyalım" dedi.

3Çiçekleri elinize alır almaz hemen koklamayın

Çiçekleri elinize alır almaz hemen koklamayın

Savaşçı, özellikle gönderilen çiçek ve güllerden koronavirüs bulaşına dikkat çekerek, "Eve gelen çiçeği insanlar koklamak, dokunmak isteyecektir. Çiçeklerden buruna ve ağza bulaş gerçekleşebilir. Bu ürünleri balkonda en az 6 saat havalandırırsak iyi olur. Çiçek olayı riskli, bunun için güvenilir yerlerden alınmalı.

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Çiçeği elimize alır almaz hemen koklamayalım, mutlaka virüs aktifliğini kaydedene kadar ki bu süre 6 saattir balkonda bekletelim, sonrasında evimizin içine alarak rahatlıkla koklayabiliriz.

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Yiyecek ürünleri gelirse özellikle hijyen konularına dikkat eden firmalar tarafından temin edilmesi gerekiyor. Mutlaka paketli ürünleri tercih edelim. Yiyecekten koronavirüsün bulaştığı ispat edilmedi" diye konuştu. 

6Bu hediyeleri de çamaşır suyu ile temizleyin

Bu hediyeleri de çamaşır suyu ile temizleyin

Pelüş oyuncak ve takıların kullanılmadan önce çamaşır suyu ile silinmesi gerektiğini söyleyen Doç.Dr. Savaşçı, "Eğer pelüş oyuncak gelirse onu da çamaşır suyunu onda bir oranında su ile karıştırarak silip 6 saat havalandırırsak virüs etkisini kaybeder.

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Sevgililer Günü'nde takı hediyelerini de silip temizledikten sonra rahatlıkla kullanabiliriz. Özellikle Sevgililer Günü'nde insanlar bir araya gelmek isteyeceklerdir. Bu, bu yıl yapamayacağımız bir durum.

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Asla partidir, bir evde buluşalım, görüşelim yapmayalım. Devamlı görüştüğümüz kişiler ile temasımıza devam edelim. Dışarıda bir kutlama, kaçak da olsa partidir, buluşmadır, yemek olayına girmeyelim. Ne yazık ki bu Sevgililer Günü'nü biraz uzakta geçirmeye devam edeceğiz, kutlama yapmayacağız" ifadesini kullandı. 

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