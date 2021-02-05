• 05 Şubat 2021 - 13:22 • Son Güncelleme:
Stres ve anksiyete ile savaşarak mutluluğu artıran 9 süper besin
Koronavirüs, karantina günleri, sevdiklerimizi ve sağlığımızı kaybetme korkusu derken stres, hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu. Bu süreçte sürekli kaygılar ve endişeler ile boğulan ruhumuza beslenmemizde yer açacağımız bazı besinler ile destek olabiliriz. Yani kendinizi stresli, endişeli veya bunalmış hissediyorsanız bundan kurtulmak için belirli yiyeceklere başvurabilirsiniz! Mutluluk hormonlarınızı artırarak kan basıncını düşüren, sakinleşmenize büyük katkısı olan kortizol seviyelerini dengelemeye yardımcı olan 9 süper besini sizler için sıraladık… MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL
• 05 Şubat 2021 - 13:22 • Son Güncelleme:
1
1.Kırmızı biber
Stresli olduğumuzda vücudumuz kortizol adı verilen bir hormon salgılar. Bağışıklığı güçlendiren C vitamini yönünden zengin olan kırmızı biber, kan dolaşımındaki stresi yönetmeye yardımcı olan kortizol miktarını azaltır.
13