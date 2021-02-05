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• 05 Şubat 2021 - 13:22 • Son Güncelleme:

Stres ve anksiyete ile savaşarak mutluluğu artıran 9 süper besin

Koronavirüs, karantina günleri, sevdiklerimizi ve sağlığımızı kaybetme korkusu derken stres, hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu. Bu süreçte sürekli kaygılar ve endişeler ile boğulan ruhumuza beslenmemizde yer açacağımız bazı besinler ile destek olabiliriz. Yani kendinizi stresli, endişeli veya bunalmış hissediyorsanız bundan kurtulmak için belirli yiyeceklere başvurabilirsiniz! Mutluluk hormonlarınızı artırarak kan basıncını düşüren, sakinleşmenize büyük katkısı olan kortizol seviyelerini dengelemeye yardımcı olan 9 süper besini sizler için sıraladık… MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL

• 05 Şubat 2021 - 13:22 • Son Güncelleme:
11.Kırmızı biber
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1.Kırmızı biber

Stresli olduğumuzda vücudumuz kortizol adı verilen bir hormon salgılar. Bağışıklığı güçlendiren C vitamini yönünden zengin olan kırmızı biber, kan dolaşımındaki stresi yönetmeye yardımcı olan kortizol miktarını azaltır.

2Nasıl yenir:

Nasıl yenir:

Jülyen şekilde şerit şerit doğradığınız biberleri çalışırken masanızda bulundurun ve stresli hissettiğiniz anlarda sade şekilde ya da humus ile birlikte tüketin.

3

Biberlerden yükselen çıtırtı sesleri gergin çene kaslarınızı da rahatlatmaya yardımcı olacaktır.

42.Pişmiş domates

2.Pişmiş domates

Likopen kaynağı olan pişmiş domates, kırmızı biber gibi kortizol seviyenizi düşürmenize yardımcı olur.

5

Depresif belirtilerin artmasıyla bağlantılı olan enflamasyon ve kandaki pıhtılaşmayı önler.

6

Araştırmalar, domates pişirmenin likopenin gücünü diğer meyve veya sebzelerden çok daha fazla artırabildiğini ortaya koydu.

7Nasıl yenir:

Nasıl yenir:

Kahvaltı rutininize pişmiş domates eklemeyi deneyin ya da öğle veya akşam yemeği için domates çorbası yapın.

83.Ispanak

3.Ispanak

Ispanak ve diğer koyu yapraklı yeşillikler folat bakımından zengindir ve vücudumuzun ruh halini iyileştiren serotonin ile dopamini üretmesine yardımcı olur.

9

Ispanak ayrıca yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olan magnezyum bakımından da zengindir.

10

Stres altındayken vücut, magnezyumdan yoksun kalır. Bu nedenle ıspanak yoluyla bol miktarda magnezyum almak, vücudunuzu yeniden dengelemenin harika bir yoludur

11Nasıl yenir:

Nasıl yenir:

Kahvaltıda haşlanmış yumurta ile birlikte tüketmek için lezzetli mi lezzetli bebek ıspanaklara başvurabilirsiniz.

124.Avokado

4.Avokado

Avokado; potasyum, E vitamini, B vitaminleri ve folat dahil olmak üzere sağlık için faydalı 20 temel öğe içerir.

13

Nutrition Journal'da yayınlanan araştırmaya göre avokado sizi gün boyu tok tutar ve kan şekerini düzenler, bu da stres anlarında bile ruh halinizi dengede tutmaya yardımcı olur.

14Nasıl yenir:

Nasıl yenir:

Avokado o kadar çok yönlüdür ki onu hemen hemen her şeye ekleyebilir hatta kendi başına bir atıştırmalık olarak da yiyebilirsiniz.

155.Somon

5.Somon

Somon, hormonlarınızı düzenleme ve ruh halinizi canlandırmaya yardımcı olan, Omega-3 yağ asitleri yönünden zengin inanılmaz sağlıklı bir besindir.

16

Somon ayrıca vücutta stres anlarında tükenen çinko da içerir.

17Nasıl yenir:

Nasıl yenir:

Kahvaltı, öğle veya akşam yemeği hiç fark etmez! Bu lezzetli protein, kahvaltıda yumurta ile birlikte harika bir ikilidir.

18

Fırında kendi yağı ile pişirildiğinde salatanın yanında öğle ve akşam yemeği için harika seçenektir

196.Bitter çikolata

6.Bitter çikolata

Magnezyum eksikliği, anksiyete ve strese bağlı tüm sorunlar ile yakından ilişkilidir.

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Bu nedenle stresli çikolatadan aldığımız birkaç ısırık size kendinizi suçlu hissetirmesin.

21

Kaliteli bir bitter çikolata, size sağlık açısından destek olacak düzeyde magnezyum ve çinko içerir.

22Nasıl yenir:

Nasıl yenir:

Stresliyken atıştırmalık olarak birkaç parça iyi kalitede bitter çikolata tüketin.

237.Ceviz

7.Ceviz

Ceviz, vücudun dokosaheksaenoik aside (DHA) dönüştürdüğü bitkisel formda bir Omega-3 yağ asidi içerir.

24

Bu da sizi endişeli ve huzursuz hissettiren bir hormon olan noradrenalini düşürmeye yardımcı olur.

25Nasıl yenir:

Nasıl yenir:

Öğle yemeğinde salatanıza bir tutam ceviz ekleyin.

268.L-triptofan

8.L-triptofan

L-triptofan, vücudunuzun 'mutluluk hormonu' serotonine dönüştürdüğü bir amino asittir. Stresli olduğunuzda huysuzlaşır mısınız?

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Araştırmalar, triptofan tüketen kişilerin önemli ölçüde daha sakin ve saldırganlıktan uzak olduğunu ortaya koyuyor.

28Nasıl yenir:

Nasıl yenir:

L-triptofan açısından zengin yiyecekler arasında yulaf, yoğurt, fındık, tohumlar veya hayvansal ürünler bulunur.

299.Susam

9.Susam

Vücudumuzun hem bağışıklık hem de sinir sistemi için çinkoya ihtiyacı vardır. Stres ve kaygı ise vücudunuzdaki çinkoyu tüketen baş düşmanlardır.

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Susam tohumları ister çiğ, ister kızarmış veya öğütülmüş olsun 100 gram porsiyon başına yaklaşık 10 mg çinko içerir.

31Nasıl yenir:

Nasıl yenir:

Susamın ezilerek ve çeşitli işlemlerden geçilerek sıvı hale getirilmesiyle elde edilen tahini salatalarınızın üzerine ekleyerek ya da bazı sebzeleri tüketirken dip sos olarak kullanabilirsiniz.

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İçeriğinde bolca tahin bulunan humusu da alternatifleriniz arasına alabilirsiniz.

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