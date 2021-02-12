• 12 Şubat 2021 - 10:09 • Son Güncelleme:
Yüksek tansiyonu düşüren etkisi kanıtlanmış en sağlıklı 16 besin
Yüksek tansiyon yani hipertansiyon, kalp hastalıklarına yol açan en önemli sebeplerin başında yer alıyor. Ancak yüksek tansiyonu beslenmenizde yapacağınız düzenlemeler ile kontrol altına almanız oldukça kolay. Bunun için sadece hangi besinin yüksek tansiyon üzerinde etkili olduğunu bilmek yeterli. Tansiyon ilacı kullananlar da dahil olmak üzere pek çok kişi "Yüksek tansiyonu düşüren yiyecekler nelerdir?" sorusunu oldukça merak ediyor. Biz de sizler için araştırmacılar tarafından tavsiye edilen ve yüksek tansiyonu düşürmede son derece etkili 16 besini sıraladık… -MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL
• 12 Şubat 2021 - 10:09 • Son Güncelleme:
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MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL
1-Greyfurt
Greyfurt, portakal ve limon gibi turunçgiller tansiyonu düşüren güçlü bir etkiye sahiptirler. Aynı zamanda yüksek tansiyonun yol açtığı kalp hastalığı risk faktörlerini azaltarak sağlıklı kalmanızı sağlayacak vitaminler ve minerallerle doludurlar.
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Ancak dikkat! Eğer yüksek tansiyon ilacı kullanıyorsanız greyfurt bu ilacın etkisini azaltabilir. Bu nedenle doktorunuza mutlaka danışın.
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4-Kabak çekirdeği
Kabak çekirdeği küçük olabilir, ancak beslenme söz konusu olduğunda marifetleri oldukça büyüktür. Kan damarlarının gevşemesi ve kan basıncının düşürülmesi için gerekli nitrik oksit üretimine katkı sunan magnezyum, potasyum ve arginin de dahil olmak pek çok öğeyi bünyesinde barındırır.
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13-Otlar ve baharatlar
Bazı şifalı bitkiler ve baharatlar, kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak kan basıncını düşürmeyi sağlayabiliyorlar. Kereviz tohumu, kişniş, safran, limon otu, çörek otu, ginseng, tarçın, kakule, tatlı fesleğen ve zencefil, kan basıncını düşürme potansiyeline sahip olduğu gösterilen bitki ve baharatlar listesinde başı çekiyor.
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14-Chia ve keten tohumu
Chia ve keten tohumları; potasyum, magnezyum ve lif dahil olmak üzere sağlıklı kan basıncının düzenlenmesi için gerekli olan besinlerle dolu küçük tohumlardır. Yapılan çalışmalar 12 hafta boyunca keten ve chia tohumu tüketmenin kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini gösterdi.
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