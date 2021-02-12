Yüksek tansiyonu düşüren etkisi kanıtlanmış en sağlıklı 16 besin

7-Antep fıstığı Antep fıstığı, içerdiği potasyum da dahil olmak üzere kalp sağlığı ve kan basıncının düzenlenmesi için gerekli olan vitamin ile mineraller bakımından oldukça zengindir. Hatta tüm kuru yemişler arasında yüksek tansiyon üzerinde en güçlü etkiye sahiptir.