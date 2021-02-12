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• 12 Şubat 2021 - 10:09 • Son Güncelleme:

Yüksek tansiyonu düşüren etkisi kanıtlanmış en sağlıklı 16 besin

Yüksek tansiyon yani hipertansiyon, kalp hastalıklarına yol açan en önemli sebeplerin başında yer alıyor. Ancak yüksek tansiyonu beslenmenizde yapacağınız düzenlemeler ile kontrol altına almanız oldukça kolay. Bunun için sadece hangi besinin yüksek tansiyon üzerinde etkili olduğunu bilmek yeterli. Tansiyon ilacı kullananlar da dahil olmak üzere pek çok kişi "Yüksek tansiyonu düşüren yiyecekler nelerdir?" sorusunu oldukça merak ediyor. Biz de sizler için araştırmacılar tarafından tavsiye edilen ve yüksek tansiyonu düşürmede son derece etkili 16 besini sıraladık… -MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL

• 12 Şubat 2021 - 10:09 • Son Güncelleme:
1MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL1-Greyfurt
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MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL

1-Greyfurt

Greyfurt, portakal ve limon gibi turunçgiller tansiyonu düşüren güçlü bir etkiye sahiptirler. Aynı zamanda yüksek tansiyonun yol açtığı kalp hastalığı risk faktörlerini azaltarak sağlıklı kalmanızı sağlayacak vitaminler ve minerallerle doludurlar.

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Ancak dikkat! Eğer yüksek tansiyon ilacı kullanıyorsanız greyfurt bu ilacın etkisini azaltabilir. Bu nedenle doktorunuza mutlaka danışın.

32-Somon

2-Somon

Yağlı balıklar, kalp sağlığına önemli faydaları olan mükemmel bir omega-3 yağ kaynağıdır. Bu yağlar, iltihabı azaltarak ve damarları daraltan oksipinler adı verilen bileşiklerin seviyelerini düşürerek tansiyonu kontrol altına almaya yardımcı olur.

43-Pazı

3-Pazı

Pazı, potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi tansiyonu düzenleyen öğelerle dolu yeşil yapraklı bir sebzedir. Bir bardak (145 gram) pişmiş pazı, günlük potasyum ve magnezyum ihtiyacınızın büyük bir bölümünü karşılar.

54-Kabak çekirdeği

4-Kabak çekirdeği

Kabak çekirdeği küçük olabilir, ancak beslenme söz konusu olduğunda marifetleri oldukça büyüktür. Kan damarlarının gevşemesi ve kan basıncının düşürülmesi için gerekli nitrik oksit üretimine katkı sunan magnezyum, potasyum ve arginin de dahil olmak pek çok öğeyi bünyesinde barındırır.

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Çalışmalar da kabak çekirdeği ve kabak çekirdeği yağının yüksek tansiyon için güçlü bir doğal çare olduğu gösteriyor.

75-Fasulye ve mercimek

5-Fasulye ve mercimek

Fasulye ve mercimek; lif, magnezyum ve potasyum gibi kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan besinler açısından zengindir.

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Çok sayıda çalışma, fasulye ve mercimek yemenin yüksek tansiyon seviyelerini düşürmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir.

96-Meyveler

6-Meyveler

Meyveler, yüksek tansiyon gibi kalp hastalığı risk faktörlerini azaltma potansiyeli de dahil olmak üzere pek çok faydaya sahiptirler. Meyvelere canlı renklerini veren pigmentler olan antosiyaninler, kandaki nitrik oksit seviyelerini artırarak tansiyonu düşürmeye yardımcı olurlar.

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Yaban mersini, ahududu, aronya meyvesi ve çilek tansiyon düşürücü etkiye sahip meyvelerden sadece birkaçıdır.

117-Antep fıstığı

7-Antep fıstığı

Antep fıstığı, içerdiği potasyum da dahil olmak üzere kalp sağlığı ve kan basıncının düzenlenmesi için gerekli olan vitamin ile mineraller bakımından oldukça zengindir. Hatta tüm kuru yemişler arasında yüksek tansiyon üzerinde en güçlü etkiye sahiptir.

128-Havuç

8-Havuç

Çıtır çıtır, tatlı ve besleyici havuç, kan damarlarını gevşetmeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olan klorojenik, p -kumarik ve kafeik asitler gibi fenolik bileşiklerle doludur.

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Bu sayede kan basıncını düşürmeye de yardımcı olur. Araştırmalar çiğ havucun pişmişine göre yüksek tansiyonu düşürmek için daha faydalı olduğunu ortaya koydu.

149-Kereviz

9-Kereviz

Kereviz, tansiyon üzerinde olumlu etkileri olabilecek popüler bir sebzedir. Kan damarlarını gevşetmeye ve tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilecek ftalid adı verilen bileşikler içerir. Araştırmacılar pişmiş kerevizin bu konuda çok başarılı olduğunu belirtiyor.

1510-Domates

10-Domates

Domates ve domates ürünleri, potasyum ve karotenoid pigment likopen dahil olmak üzere birçok besin öğesi bakımından zengindir.

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Özellikle likopenin yüksek tansiyon gibi kalp hastalıklarına zemin hazırlayan risk faktörleri üzerindeki iyileştirici gücü oldukça fazladır.

1711-Brokoli

11-Brokoli

Sağlıklı bir dolaşım sistemine sahip olmak istiyorsanız mutlaka brokoli tüketin. Flavonoid antioksidanlar içeren brokoli bu sayede yüksek tansiyonu düşürmeye de yardımcı olur. Uzmanlar en az 4 porsiyon brokoli yemenin çok faydalı olduğu konusunda hemfikirler.

1812-Yoğurt

12-Yoğurt

Yoğurt, potasyum ve kalsiyum gibi kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan minerallerle dolu, besleyici yoğun bir süt ürünüdür.

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Günde 3 porsiyon yoğurt tüketmenin yüksek tansiyon üzerinde yüzde 13 oranında düşürücü etkiye sahip olduğu belirtiliyor.

2013-Otlar ve baharatlar

13-Otlar ve baharatlar

Bazı şifalı bitkiler ve baharatlar, kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak kan basıncını düşürmeyi sağlayabiliyorlar. Kereviz tohumu, kişniş, safran, limon otu, çörek otu, ginseng, tarçın, kakule, tatlı fesleğen ve zencefil, kan basıncını düşürme potansiyeline sahip olduğu gösterilen bitki ve baharatlar listesinde başı çekiyor.

2114-Chia ve keten tohumu

14-Chia ve keten tohumu

Chia ve keten tohumları; potasyum, magnezyum ve lif dahil olmak üzere sağlıklı kan basıncının düzenlenmesi için gerekli olan besinlerle dolu küçük tohumlardır. Yapılan çalışmalar 12 hafta boyunca keten ve chia tohumu tüketmenin kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini gösterdi.

2215-Pancar

15-Pancar

Kalp krizi, kalp yetmezliği ve felç başta olmak üzere kalp-damar hastalıkları, dünya çapında önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. Hatta çoğu zaman da tüm bunların tetikleyicisi yüksek tansiyondur. Bu nedenle kan basıncını düzenlemeye yardımcı olmak için doğru adımlar atmak gerekir.

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İşte pancar, bu süreci desteklemek için harika besindir. Bazı araştırmalar pancarın tansiyonu yalnızca birkaç saat içinde 4–10 mmHg'ye kadar düşürebileceğini göstermiştir.

2416-Ispanak

16-Ispanak

Pancar gibi ıspanak da nitrat bakımından yüksektir. Aynı zamanda antioksidanlar, potasyum, kalsiyum ve magnezyum ile yüklüdür ve yüksek tansiyonu olanlar için mükemmel bir seçimdir.

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Yapılan bir çalışmada, ıspanağın tansiyonu düşürmeye ve kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olan damar sertliğini de azalttığı ortaya çıktı.

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