Geri dönüşüm evde başlıyor

Online platform üzerinden geri dönüşüm bilinci

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve TEMA Vakfı ile “Sıfır Atık Eğitim Projesi”ni hayata geçiren Tetra Pak, Sıfır Atık Dijital Eğitim Portalı sayesinde 81 ile yayılarak okul öncesinden lise kademesine kadar tüm öğrencilerin erişebileceği bir eğitim platformu sunuyor.

Sıfır Atık Eğitim Portalı’nda farklı eğitim kademeleri için hazırlanan eğlenceli oyunlarda çocuklar atıkları doğru kutulara yerleştirmeyi öğreniyor ve Sıfır Atık Mahallesi’ndeki gizli nesneleri bularak dijital “sürdürülebilir yaşam rozeti” kazanıyor. Zengin içerik dünyasından yararlanmak isteyen aileler, çocuklar ve öğretmenler portala, www.sifiratiktema.org adresi üzerinden ücretsiz olarak üye olabiliyor.

Geri dönüşüme katkı evlerden başlıyor

Kaynağında doğru ayrıştırma ile elde edinilen geri dönüşüm malzemeleri yeniden üretimde kullanılıyor. Bu nedenle tüketicilerin atıkları türlerine göre ayırmaları büyük önem taşıyor. İçecek kartonları evlerde ayrıştırılarak, geri dönüşüme katkı sağlanıyor. Evlerde geri dönüşüm için yapılabilecekler şu şekilde sıralanıyor:

•İçecek kartonlarını içinde sıvı atık kalmaması ve koku yapmaması için temizleyin.

•İçecek kartonlarını kulaklıklarını açarak düzleştirin.

•Porsiyon boy içecek kartonlarının pipetlerini içerisine koyarak ayrıştırın.

•Evlerde farklı türlerdeki atıkları 3 veya 4 kategoride tasnif edin. Böylece çöplerin ayrıştırılmasını kolaylaştırmış olursunuz.

Evlerden başlayarak, atıklar doğru biçimde ayrıştırıldığında geri dönüşüm oranlarının artması için de ilk adım atılmış oluyor. Böylece ham madde israfı azaltılırken, atıkların çöp vb. şekilde doğada bırakılmasının yarattığı çevresel etkilerin azalmasına da katkı sağlıyor.