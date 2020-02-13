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13.02.2020 - 16:14 |

Göz sulanması neden olur, nedenleri nelerdir? Göz yaşarmasına ne iyi gelir? Göz sulanması için bitkisel tedavi

"Göz yaşarmasının nedenleri nelerdir?" diye merak ediyorsanız göz yaşarması veya sulanmasının birden çok sebebi olabilir. Alerji, soğuk algınlığı, enfeksiyonlar, yorgunluk bunlardan birkaçıdır. Ancak uzun süre geçmeyen bir göz yaşarması problemi varsa doktorunuza başvurmanız gerekebilir. Çünkü göz sulanması genellikle ciddiye alınmamasına karşın bazı göz hastalıkları veya alerjilerin habercisi olabilir. Göz sulanmasına ne iyi gelir? Göz sulanması için ilaç var mıdır? Göz sulanması bitkisel tedavi ile giderilir mi? İşte cevabı...

Göz sulanması neden olur, nedenleri nelerdir? Göz yaşarmasına ne iyi gelir? Göz sulanması için bitkisel tedavi

Göz yaşarması problemini hemen herkes hayatında bir kez de olsa yaşar. Genellikle basit ve gelip geçici olarak görülen göz sulanması durumunun aslında birçok problemin habercisi olabileceğini biliyor muydunuz? Göz yaşarmasını ya da göz sulanmasını sık sık yaşıyorsanız bunun nedenini bulmak için bir hekime başvurmak gerekir. Aksi takdirde göz yaşarmasına neden olan başka bir durum veya hastalık varsa bu, çok daha geç öğrenilir.

Göz sulanması nedir, neden olur?

Gözyaşları normal olarak gözyaşı kanallarınızdan boşaltılır ve sonra buharlaşır. Çok fazla gözyaşı ürettiğinizde gözyaşı kanallarınızı boğar ve sulu gözler ortaya çıkar. Gözyaşlarınız; doğru su, tuz ve yağ dengesini sahip değilse gözleriniz çok kuru olabilir. Böylelikle meydana gelen tahriş, gözyaşı kanallarınızdan dışarı akan gözyaşlarının aşırı üretilmesine neden olur. Gözlerinizde olması gerektiği kadar yağ bulunmadığından döngüyü devam ettiren bol miktarda gözyaşı üretmeye devam edersiniz. 

Tıkanmış gözyaşı kanalları, toz, rüzgar, alerji, enfeksiyon ve yaralanmalar da göz sulanmasına neden olabilir. Sulu gözler, çoğu zaman tedavi olmadan çözülür ancak durum bazen kronik bir problem haline gelebilir. Eğer uzun süredir göz sulanması yaşıyorsanız ve diğer semptomlarda varsa bir uzmana başvurmanın vakti gelmiş demektir.

Göz sulanması belirtileri nelerdir?

-Görüşün azalması ve bulanık görme

-Göz çevresinde ağrı ve şişlikler

-Gözde yabancı bir madde bulunması hissi

-Gözlerde sürekli devam eden kızarıklık sorunu

-Gözlerin açılıp kapatılması esnasında acı hissetme

-Gözlerde yaralanma ve çizilmenin fark edilmesi

-Göz sorunlarına şiddetli baş ağrılarının eşlik etmesi

-Göz çevresinde morarma

-Gözden kan sızıntısı

-Burun ve sinüsler etrafında ağrı hissiyatı

Göz sulanması nedenleri nelerdir?

Göz yaşarması hangi hastalığın belirtisi? İşte göz sulanmasına yol açan en başlıca sebepler...

1-Vitamin eksikliği: B12 vitamini gibi birtakım vitaminlerin vücutta yeterli seviyede olmaması göz yaşarmasına neden olabilen etkenler arasında yer almaktadır. Beslenme alışkanlığı tüm vitaminleri yeteri kadar alacak şekilde gözden geçirilmelidir. Vitamin eksikliği birçok hastalığı tetikleyebilir, saçların dökülmesine ve tırnakların kırılmasına sebep olabildiği gibi, vücutta olumsuz değişimlere neden olabilir.

2-Alerjiye ve enfeksiyon: Göz sulanmasının en büyük nedeni göz alerjisi olabilmektedir. Polen, hayvan kepeği veya tüyü, toz gibi maddeler vücut tarafından düşman olarak algılanır. Tepki olarak da histamin salgılar. Bunun sonucunda ise gözlerde yaşarma, kanlanma, kaşıntı, şişme gibi durumlar ortaya çıkabilir. Ayrıca alerjinin dışında enfeksiyonlar da aynı belirtilere neden olabilmektedir.

3-Kontakt lens: Kullanılan lenslerin diyoptriye uymaması, gözde devamlı kas gerginliğine yol açabilmektedir. Lensleri takarken gözlerin aşırı sulanması, gözün kornea tabakasının aşırı uyarılmış olması hatta gözlerin lens saklama kabına olan alerjisi bile göz yaşarmasına neden olabilmektedir. Bunu anlamak için birkaç gün lens kullanmamak gerekir. Eğer bu süre zarfında göz yaşarması azalır ve ortadan kalkarsa, lens kullanımına bağlı bir alerji olduğu anlaşılacaktır.

4-Yorgunluk: Sürekli bir şeylere odaklanmak gözleri yorabilmektedir. Bilgisayara, telefona, televizyona, kitaba, dergiye, elde uğraş verilen ince işlere konsantre olurken gözler fazlasıyla efor sarf eder ve göz yaşarması görülebilir. İşiniz ne kadar yoğun olursa olsun 10 dakika mola verip gözlerinizi kapayarak dinlendirmeniz faydalı olacaktır. Ayrıca günde en az 7 saat uyumaya ve ara sıra çay pansumanı gibi doğal yöntemlere başvurmaya çalışın.

5-Kozmetik ürünler: Genellikle kadınların yoğun olarak kullandığı kozmetik ürünler bazen gözlerde alerjiye neden olabilir. Kozmetik ürünleri alırken bilindik ve kaliteli ürünler tercih edilmelidir. Buna rağmen göz yaşarması yaşanıyorsa birkaç gün bu ürünlerden uzak durulmalıdır. Eğer göz yaşarması şikâyeti ortadan kalkmışsa nedenin kullanılan ürünler olduğu ortaya çıkacaktır. Bu durumda başka bir markayı denemek faydalı olabilir.

Göz sulanması neden olur, nedenleri nelerdir Göz yaşarmasına ne iyi gelir Göz sulanması için bitkisel tedavi

Göz sulanması nasıl tedavi edilir? İşte yolları

Bu sorunu yaşayan kişilerin birçoğu "Göz sulanması nasıl geçer?" ve "Göz yaşarması tedavisi nasıldır?" gibi soruların yanıtını arıyor .Göz temizliğine dikkat edilerek bu hastalık kısa bir süre içerisinde iyileştirilebilir. Kendiliğinden iyileşmeyen göz sulanmalarının muayene ile sebebi teşhis edilerek  tedavi planı yapılır. Eğer göz kuruluğu yaşanıyorsa düzenli olarak suni gözyaşı kullanımı önerilebilir. Bu sayede gözlerdeki kuruma sorunu ortadan kalkacağından gün içerisinde gözden yaş gelmesi sorunu ortadan kalkar. Kuruluğun yanı sıra gözde veya göz kapaklarında herhangi bir enfeksiyonun tespit edilmesi halinde hekim tarafından göz damlaları, oral antibiyotikler ve antibiyotik içerikli merhemler reçetelendirilebilir. Göz kanallarında tıkanıklık söz konusu olduğu durumlarda tıkanmaya neden olan etkene yönelik bir tedavi planı yapılır. Nadir de olsa gözyaşı drenaj kanallarının onarımı veya yeni bir kanalın oluşturulması gibi amaçlarla dakriyosistorinostomi ve benzeri cerrahi operasyonlar gerekebilir. Bunun haricinde önerilen ilaçların kullanımına ek olarak kişilerin günde birkaç kez göze ıslak havlu veya pamuk yardımıyla sıcak kompres uygulaması tıkanmış gözyaşı kanallarının açılmasına yardımcı olur. Alerjinin söz konusu olduğu durumlarda antihistaminik içerikli ilaç ve göz damlaları önerilebilir. Bunun yanı sıra alerjiye neden olan etkenlerin belirlenebilmesi ve bunlardan uzak durulabilmesi amacıyla alerji testleri de uygulanabilir. 

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Göz sulanması için bitkisel tedavi

-Biraz su ile 1 kaşık susam ıslatılır. Islanan susamlar göz kapaklarına koyulup yarım saat bekletilir.

-1 avuç küçük çileğin yaprağını 4 bardak kaynayan suya atın. 15 dakika demlendikten sonra çilek yapraklarını süzerek suyun içinden çıkarın. Sıcak yaprakları gazlı bez yardımıyla göz kapaklarınızın üzerine koyun ve yarım saat bekletin.

-2 bardak kaynayan suya 1 tatlı kaşığı kişniş koyun. 10 dakika kadar kaynatıp süzün. Suyuna 1 kahve fincanı gül suyu ilave edin gözlerinize sürün. Günde 3 defa uygulanan bu kür göz sulanmasına iyi gelecektir.

Bir uzmana başvurup nedeni tam öğrenilmeden bitkisel tedavi yöntemleri uygulanmamalıdır. 

 

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