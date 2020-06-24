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24.06.2020 - 13:57 |

Kaygı probleminiz şekeri şeviyor!

Şekerin fiziksel sağlığınız üzerindeki zararlı etkileri uzun zamandır araştırılıyor. Yapılan araştırmalar şekerin zihinsel sağlığımız üzerinde de etkisi olduğunu gösterdi. Tatlı şeylerden kurtulmak fiziksel olarak daha sağlıklı olmanıza neden olurken zihninizi de iyileştiriyor. İşte detaylar...

Kaygı probleminiz şekeri şeviyor!
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1. Şeker ruh halinizi etkileyebilir

Araştırmalar yüksek şeker tüketiminin hem erkeklerde hem de kadınlarda tekrarlayan duygudurum bozuklukları olasılığını artırabileceğini gösterdi. 

60 yaş üzerinde ise düzenli olarak doymuş yağ ve ilave şeker tüketimi, yüksek endişe duyguları ile ilişkili...

Ruh hali ve şeker tüketimi arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, diyet ve yaşam tarzı seçimlerinin psikolojik refahınızı etkilediği bilinmektedir.

2. Stresle başa çıkma yeteneğinizi zayıflatabilir

Stresle başa çıkma yolunuz çikolata ve tatlı tüketmekten geçiyorsa: Yalnız değilsiniz! Birçok kişi endişeli hissettiğinde şekerli tatlılara yönelir.

Şeker, beyninizdeki strese yanıtınızı kontrol eden hipotalamik hipofiz adrenal (HPA) eksenini bastırarak daha az 'gergin' hissetmenize yardımcı olabilir.

Yapılan bir araştırmada uzmanlar, şekerin sağlıklı kadın katılımcılarda stres kaynaklı kortizol sekresyonunu inhibe ettiğini ve kaygı ve gerginlik duygularını en aza indirdiğini buldu.

Bununla birlikte, geçici rahatlama için tükettiğiniz tatlılar; sizi şekere daha fazla bağımlı hale getirebilir ve obezite ve bununla ilişkili hastalıkların oluşum riskini artırabilir.

Bulgular şeker alımı ile anksiyete arasında kesin bir bağlantı gösterirken, araştırmacılar insanlar üzerinde daha fazla çalışma görmek istiyorlar.

3. Şeker depresyon geliştirme riskinizi artırabilir

Duygularınızı yönetmek için şeker tüketme döngüsü sadece üzüntü, yorgunluk veya umutsuzluk duygularınızı daha da kötüleştirebilir.

Birçok çalışma, şeker ve depresyon arasında bir bağlantı bulmuştur.

Aşırı şeker tüketimi bazı beyin kimyasallarındaki dengesizlikleri tetikler. Bu dengesizlikler depresyona neden olabilir ve hatta uzun vadede bazı insanlarda bir ruh sağlığı bozukluğu geliştirme riskini artırabilir.

2017 tarihli bir çalışma yüksek miktarda şeker tüketen erkeklerin (her gün 67 gram veya daha fazla) 5 yıl içinde klinik depresyon tanısı alma olasılığının yüzde 23 daha yüksek olduğunu gösterdi.

Çalışma sadece erkekleri içermesine rağmen, şeker ve depresyon arasındaki bağlantı kadınlarda da bulunmaktadır.

4. Şeker beyin gücünüzü yok eder

Araştırmalar aşırı şeker tüketiminin bilişsel işlevselliği bozabileceğini göstermiştir.

2015 tarihli bir araştırma yüksek seviyelerde şekerle tatlandırılmış içecekler tüketmenin karar verme ve hafıza gibi nörokognitif fonksiyonları bozduğunu buldu.

Şeker ve biliş arasında daha net bir bağlantı kurmak için daha fazla çalışma gerekli olsa da, diyetinizin beyin sağlığınızı etkileyebileceğini belirtmek gerekir.

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