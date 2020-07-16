Burun Estetiğinin Yüzdeki Yeri

Dünya genelinde en sık başvurulan estetik cerrahi operasyonlarının başında burun estetiği geliyor. Rinoplasti olarak da adlandırılan burun estetiği ameliyatlarında burun şekli kişinin diğer yüz hatları ile uyumlu olacak ve doğal görünecek şekilde iyileştirilirken aynı zamanda burun septumundaki kemik ve kıkırdak çıkıntıları nedeniyle yaşanabilen burun tıkanıklığı sorunun da ortadan kaldırılmasını sağlıyor. Faydaları bir yana, peki neden burun estetiği bu denli talep görüyor?

Hem yaşamda hem de sanatta burunun estetik görünümü binlerce yıldır ilgi konusu olmuştur. Burun nefes ve koku almadaki kritik işlevinin yanı sıra güzellik açısından da çok önemli bir role sahiptir. Yüzün tam merkezinde bulunur ve yapısındaki kozmetik sorunlar, konumu gereği ilk bakışta fark edilir. Burun gereğinden büyük olduğunda bakışları etkileyebilir, kemerli olduğunda kişinin özgüvenini zedeleyebilir, burun ucu düşük olduğunda kişinin ifadesi değişir. Burun şekli ile yüz güzelliği arasındaki doğal bağlantının sebebi burun şeklinin yüz ifadesini etkileyebilmesi, kişinin olduğundan genç ya da yaşlı görünmesine neden olabilmesidir.

Burun Estetiği Kişi Özelinde Planlanmalıdır



Burnun konumu ve etkisi nedeniyle burun şekli ile ilgili memnuniyetsizlik yaşayan milyonlarca kişi var. Herkes daha küçük, daha kalkık ve daha kavisli burunlara kavuşmak istiyor. Ancak hayaller ile gerçekler her zaman örtüşmeyebilir. Önemli olan burun estetiği öncesi hasta özelinde planlama yapmaktır. Her rinoplasti ameliyatının amacı kişiye en çok yakışacak, kişinin diğer yüz hatları ile uyum içerisinde olacak ve bakışları ön plana çıkacak bir burun ortaya çıkarmaktır. Nitekim son yıllarda doğal burun estetiği trendinin benimsenmesi de bu farkındalığın bir sonucudur.

Yüz Analizi Sonuçları Yol Göstermeli



Estetik cerrahide altın oran her geçen gün önemini arttırıyor. Altın oran arayışı burun estetiğinde de etkisini hissettiriyor. Burnun yüzdeki merkezi konumu gereği şekli ve duruşu yüz görünümünü büyük ölçüde etkilediği için kişinin yüz analizi sonuçlarının planlama sürecinde dikkate alınması gerekiyor. Gözlerin yapısı, alın genişliği, kaşların konumu, elmacık kemiklerinin yapısı, dudak ile burun arasındaki açı gibi parametreler değerlendirilmeden gerçekleştirilen rinoplasti ameliyatı sonrası hayaller ile beklentiler uyuşmuyor.

Bu nedenle burun estetiği yaptırmak isteyenlerin de zihinlerindeki burun modeli için diretmemeleri gerekiyor. Çünkü bir kişide muhteşem görünen bir burun, bir diğerinde estetik operasyonların yapay görünmesine yol açıyor. Bu nedenle de hasta ve doktor arasındaki iletişimin şeffaflığı post operatif dönem memnuniyeti doğrudan etkiliyor.



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