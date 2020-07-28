Çene hattı düzeltmesi: Jawline estetiği

Çene hattının düzgün olması gençliğin ve çekiciliğin en önemli göstergelerinden biridir. Çene hattında meydana gelen deformiteler yüz ovalinin bozulmasına neden olduğu için kişinin olduğundan daha yaşlı görünmesine yol açar. Çene hattının güçlü ve belirgin olması kişinin görüntüsüne fark edilir bir canlılık katması açısından da önemlidir. Yüzün genel görünümünde en belirleyici ögelerden biri olan çene ve çene estetiği ile ilgili artan farkındalık çene hattı düzeltme taleplerinde de artış yaşanmasına neden olmuştur.

Jawline adı verilen çene hattı hem estetik cerrahi ile hem de ameliyatsız yüz estetiği uygulamaları ile düzeltilebilir. Hangi yöntemin uygulanacağı hasta ve doktor arasındaki görüşmeler neticesinde belli olsa da en önemli belirleyici hastanın en iyi sonuç alacağı yöntemin doğru değerlendirilmesidir.

Çene hattı düzeltme ihtiyacı belli başlı durumlarda ortaya çıkar:

Çenede Hacim Eksiklikleri

Çene bölgesinde hacim eksiklikleri çene hattı düzeltmeye yönelik ihtiyacı ortaya çıkaran başlıca nedenlerden biridir. Çene bölgesinde hacim eksiklikleri dolgu uygulamalarının yanı sıra yağ enjeksiyonu ile de giderilebilir. Uygulamaların kalıcılık süresi kişiden kişiye değişebilir, belli periyotlar dahilinde bu medikal uygulamalar tekrarlanabilir.

Çene Hattı Belirsizliği

Çene hattının belirsiz olması yüz şeklini doğrudan etkileyen bir kozmetik sorun olarak değerlendirilir. Çene hattındaki bu kozmetik sorun hem yüz germe gibi estetik ameliyat ile hem de iple yüz germe ve dolgu gibi medikal uygulamalar tercih edilerek giderilebilir. Bu noktada belirleyici olan kişinin cilt elastikiyeti ve belirsizliğin derecesidir.

Çene Bölgesinde Sarkma

Çene bölgesinin yan kısmında zaman içerisinde değişen miktarlarda sarkmalar meydana gelebilir. Bu sarkmalar yanak bölgesindeki yağ yastıklarının yer çekimine yenik düşmesi sonucu ya da yaşlanma ile birlikte meydana gelebilir. Vaser liposuction, çene hattına dolgu ve Fransız askı gibi medikal uygulamalar ile çene bölgesindeki sarkma etkileri normale döndürülebilir.

Çene kontüründe yapılan tüm estetik işlemlerin temel amacı çene hattını belirginleştirmek ve yüzde genel bir gençleşme sağlamaktır. Çene kontürü düzeltme işlemi sırasında yüzün genel görünümünü iyileştirmek adına elmacık kemiği, burun, yanak, dudak ve kaş gibi bölgelere de medikal uygulamalar yapılabilir.