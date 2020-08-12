Yaşlanma ile beraber kemik doku, kaslar, yağ katmanları ve bu yapılara eşlik eden deride sarkmalar görülür. Bu soruna karşılık günümüzde uygulanan ameliyatsız tekniklerden en önemlilerinden birisi iple yüz askılama yöntemidir.

Yaşlanmanın erken belirtilerini ortadan kaldırmak için gidermek için geliştirilen bu uygulamada cerrahi operasyona gerek kalmadan, kılçıklı ipler yardımıyla sarkan bölgeler askıya alınarak cilt germe işlemi gerçekleştirilmektedir.

İple Yüz Askılama Nasıl Uygulanır?

İple yüz askılama yüz ve boyun başta olmak üzere vücutta çeşitli alanlarda uygulanabilmektedir. İple askılama özellikle sarkık görünüme sahip yanak ve çene görüntüsünün düzeltilmesinde sıklıkla tercih edilen kolay ve güvenli bir yöntemdir.

Genel anestezi altında uygulama yapılacak bölgelerin işaretlenerek uyuşturulmasıyla başlayan operasyon sürecinde öncelikle deri ve alttaki destek dokuların yapısı gerekli olan işlem için ön analiz yapılır. Sonrasında deri altına askılama yapılacak ipler ince iğneler yardımıyla yerleştirilerek deri gerektiği kadar gerilir ve yüz son durumuna getirilir. Lifting işlemi sonrası asimetri varsa bunlar da düzeltilerek yüz temizlenir ve giriş- çıkış noktaları bantla kapatılır.

İple Yüz Askılama Kimler İçin Uygundur?

Bu operasyon için 30-60 yaş aralığında cilt kalitesi iyi olan, sağlıklı kişiler idealdir. Ancak yüzde sarkma bulgularının yeni başlamış ve çok ileri düzeyde olmaması önemlidir Daha ileri düzeydeki sarkmalarda cerrahi yüz germe teknikleri düşünülmelidir.

İple yüz askılama operasyonu için hamileler, kan sulandırıcı ilaç ve vitamin kullananlar, kollajen doku hastalığı olanlar, deri destek dokusu yetersiz ya da aşırı kalın olanlar ile kontrolsüz diyabet hastası olanlar uygun değildir.