Dış görünüşe verilen önem artıyor ve dünya genelinde milyonlarca kişi daha iyi görünmek için estetik operasyonlara başvuruyor. Talep bu denli yüksek olunca ister istemez güzellik ya da yakışıklılık kavramları da zaman içerisinde değişirken estetik dünyasında yeni işlemler ve trendler ortaya çıkıyor. Estetik operasyonlar söz konusu olduğunda ortak beğeniler ve ortak olarak kabul edilmiş kriterler önem kazandığından ilginç operasyon isimleri de gündeme geliyor.

Hollywood Yanağı

Yıldızlı bir dünyadır Hollywood. Kadın erkek fark etmeksizin bu dünyanın parçası olan birçok kişi güzellik ve çekicilik sembolleri haline gelmiştir. Her zaman fit her zaman çekici her zaman bakımlı görüntüleri ile idol haline gelen bu kişiler estetik trendlerini de belirleyecek etkiye sahiptir. Hollywood yanağı olarak adlandırılan ve ülkemizde de giderek popüler hale gelen “bişektomi” özünde yanak inceltme estetiğidir. Yanakların iç kısmında yer alan yağ yastıklarının alınmasını, yanakların incelip elmacık kemiklerinin belirginleşmesini sağlayan operasyon çekici bir görünüm sunmaktadır.

Kum Saati Vücut

Doğurganlığın simgesi kıvrımlı ve dolgun vücut hatları artık kum saati vücut estetiği ile mümkün! Operasyonun ismi biraz ilginç olsa ve kadın vücudunun standartlarını net bir şekilde ortaya koysa da kombine estetikler sonucu kum saati vücut şekline sahip olan kadınların bu durumdan hiçbir şikayeti olmuyor…

Brezilya Poposu

Brezilya’nın dünyaca ünlü kadınlarının en belirgin özellikleri dik, dolgun ve estetik görünüme sahip popolara sahip olmalarıdır. Bu genetik miras maalesef ki herkeste yoktur. Genetik mirasa sahip olmasa da kadınsı görünümün en belirgin ve talep gören dik popolara ulaşmak isteyen kadınlar, “Brezilya Popo estetiği” yaptırarak hayallerini gerçekleştirebiliyor.

Fransız Dudağı

Dudakların şekli ve dolgunluğu güzellik ile yakından ilgilidir. Tarih boyunca bu gerçeklik korunmakta ve güzellik algısı bazı noktalarda değişse de dudakların önemi azalmamaktadır. Fransız dudağı estetiği de son yılların en popüler ameliyatsız estetik uygulamalarından biridir. Alt ve üst dudağın oranının korunduğu, üst dudağın belirli kısımlarının alt dudağın üzerine kavisli bir şekilde buluştuğu bu dudak yapısına dolgu uygulamaları ile kavuşulabilir.