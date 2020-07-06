Kıvrımlarınızı maskelemeyin

Yaz ayları geldiğinde, dolaptan tiril tiril kıyafetler çıktığında, denize girerken, kızgın kumlarda güneşlenirken kendinizi de kıvrımlarınızı da saklamayın! Vücut estetiği ameliyatları ile yaz aylarında siz de muhteşem görünebilirsiniz!

Kabul edelim, her ne kadar dış görüntünün önemli olmadığını savunsak da hepimiz formumuza dikkat etmeye çalışıyoruz. Özellikle yaz ayları geldiğinde kısa şortlar, elbiseler, ince kumaşlı kıyafetler giyilmeye başlandığında fazla kilolarımız, cilt sarkıntılarımız ya da inatçı yağlarımız nedeniyle kendimizi kısıtlamak zorunda hissediyoruz. Kış aylarında elimizden geldiğinde forma girmeye çalışsak da her zaman amaçlarımıza ulaşamadığımız için vücut estetiği ameliyatlarına başvuruyoruz. Elde edilen sonuçların yarattığı memnuniyeti de göz ardı etmenin imkanı yok, dolayısıyla bu estetik operasyonlar ile dönüşümün kapsamını en iyi şekilde bilmemiz gerekiyor.

Karın Germe: Geçmiş doğumlar, ilerleyen yaş, dramatik kilo değişimleri ile karın bölgesindeki fazla yağlardan ve cilt fazlalıklarından karın germe estetiği ile kurtulmak mümkün oluyor.

Bacak Estetiği: Bacak şeklinden memnun olmayan kişiler, bacak estetiği ile çoklu kaygılarına çözüm bulabiliyor. Baldır protezi, uyluk germe ve çarpık bacakların düzeltilmesi gibi uygulamalar kısa şortlara ve mini elbiselere “merhaba” demek anlamına gelebiliyor.

Annelik Estetiği: Doğum sonrası vücuttaki deformasyonların giderilmesi amacıyla gerçekleştirilen ve kombine bir özellik taşıyan annelik estetiği kapsamında karın germe, meme estetiği, liposuction, popo estetiği gibi çeşitli estetik ameliyatlar gerçekleştirilebilir.

Popo Estetiği: İnce bir bel, dolgun ve kalkık bir popo kadınsı görünmenin en önemli gereklilikleri arasında gösteriliyor. Popo estetiği günümüzde yağ enjeksiyonu, popo protezi ve cerrahi olarak popo kaldırma gibi farklı yöntemlerle gerçekleştirilebiliyor. Hastaların beklentisi ve gereksinimleri yöntem seçiminde ışık tutuyor.

Kol Germe: El sallayınca sallanan kollar özellikle kadınların aktivitelerini ve kıyafet seçimlerini etkileyebiliyor. Kol derisinde meydana gelen sarkıntılar ve kolda yağ birikimi kol germe estetiği ile giderilebiliyor. Daha fit ve genç bir görünüme kavuşturan bu estetik operasyon özellikle dramatik kilo kaybı yaşayan kişilerin en sık başvurdukları estetik ameliyatlar arasında yer alıyor.

Body Lift: Obezite ameliyatları sonrası fazla kilolarını verdikten sonra sarkma sorunu yaşayan kişiler body lift estetik ameliyatları ile hayallerindeki görünümlerine kavuşabilirler. Fazla kilosunu veren ve kilosu sabitlenen hastalar kombine nitelik taşıyan bu operasyona başvurabilirler.

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