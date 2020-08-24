Liplift İle Orantılı Bir Yüz

Çeşitli nedenlerden dolayı dudak burun mesafesi beklenilenden daha uzunsa bu durum kişinin olduğundan daha asık suratlı görünmesine neden olur. Liplift uygulaması buna karşın oldukça etkili bir çözüm sunmaktadır. Dudak kaldırma ameliyatı olarak tanımlanabilecek bu operasyon var olan fazla mesafeyi kısaltan bir cerrahi işlemdir.

Liplift Nasıl Yapılır?

Liplift işleminde hacimsiz dudaklar için en önemli işlem tabii ki hyalüronik asit dolgusudur. Ancak sorun çerçevesiz, tamamen aşağı bakan, içe dönük dudaklarsa ve buna eşlik eden uzun burun-dudak mesafesi varsa dudak kaldırma ameliyatı daha uygun bir seçenektir.

Yaklaşık yarım saat süren ve genel veya lokal anestezi altında yapılan işlemde burun alt hizasından burun kanatları boyunca yapılan kesiyle fazla cilt çıkarılarak, dudak yukarı doğru çekilerek iki planın birleştirilir. Kesi ile yapıldığı için izli bir operasyon olan liplift için kesi hattı, mesafenin ne kadar kısaltılacağı ve alanın ne kadar gerileceği iyi bir sonuç için altın değeri taşır.

Kimler İçin Uygundur ve İyileşme Süreci Nasıldır?

Yaşa bağlı olarak dudak burun mesafesinin uzaması ve dudağın hacim kaybetmesi nedeniyle daha çok orta yaş ve sonrasında tercih edilmesi gereken liplift işlemi sonrası kesi hattında ince bir bant bırakılıyor. Yaklaşık 10 gün sonra alınan bantların ardından dikişlerin tamamına yakını iyileşmiş oluyor.

Kendiliğinden eriyen bu dikişlerde dikiş alınma süreci yaşanmıyor. Ayrıca iyileşme sürecini hızlandırmak için kremler de önerilebilmektedir. Bunun yanında dudak kaldırma ameliyatının izli bir ameliyat olduğu ve bu izlerin zamanla belirsizleşse de tamamen ortadan kalkmadığı unutulmamalıdır.

Op. Dr. Caner Kaçmaz

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı

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