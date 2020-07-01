Günümüzde kadınlar tarafından en çok tercih edilen estetik operasyonları arasında, meme estetiği ameliyatları da geliyor. Her ne kadar meme estetiği operasyonları dendiğinde akla ilk meme protezleri ve meme büyütme gelse de bu cerrahi daha geniş bir perspektifte çözüm sunuyor.

Meme Dikleştirme (Mastopeksi)

Yapısında kas barındırmadığı için göğüsler kolay bir şekilde deforme olabiliyor. Dramatik kilo değişimleri, genetik faktörler, emzirme ve ilerleye yaş gibi çeşitli nedenlerle göğüslerde meydana gelen sarkmalar için meme dikleştirme ameliyatı fark yaratan çözümler sunuyor. Meme dikleştirme ameliyatı olan kadınların göğüslerinin görünümü gençleşiyor, şekilleri iyileşiyor. Esnekliğini yitiren göğüs dokusu toparlanırken göğüsler arasındaki asimetri sorunu da düzeltilebiliyor. Meme dikleştirme estetiği meme büyütme veya küçültme ameliyatları ile eş zamanlı olarak da uygulanabiliyor.

Meme Büyütme

Vücut proporsiyonlarına oranla daha küçük göğüslere sahip olan kadınlarda oluşan estetik kaygılar meme büyütme ameliyatları ile giderilebiliyor. Kadınsı görünümün en önemli unsurlarından biri olan dolgun göğüslere kavuşulmasını sağlayan meme büyütme estetiği küçük göğüsleri nedeniyle özgüven sorunları yaşayan kadınların sosyal hayatını, seçimlerini ve psikolojik durumlarını da pozitif yönde etkiliyor.

Meme Küçültme

Çok büyük göğüsler estetik kaygılara neden olmasının yanı sıra kadınların fiziksel olarak da sorun yaşamasına neden olabiliyor. Sırt, bel, omuz ve boyun ağrılarına yol açabilen büyük göğüsler özellikle yaz aylarında cilt tahrişlerine de yol açabiliyor. Kadınların fiziksel aktivitelerini kısıtlayan, ağrı çekmesine neden olan ve kıyafet seçimlerini etkileyen büyük göğüsler, kişiye özel planlanan meme küçültme ameliyatları ile sorun olmaktan çıkıyor.

Meme estetiği kapsamında gerçekleştirilen tüm operasyonların kişiye özel planlanması gerekmektedir. Bu nedenle hasta ve doktor arasındaki iletişimin rolü operasyon başarısında çok etkilidir. Hastalar beklentilerini en net şekilde açıklamalı ve cerrahlar da bu beklentiler ile birlikte hastaların vücut yapılarını analiz etmelidir. En iyi sonuç noktasında fikir birliğine varılmalı ve operasyon sonrası hasta beklentileri en sağlıklı şekilde karşılanmalıdır.

Meme Protezi Nasıl Seçilir?

Meme büyütme ameliyatları sırasında meme protezi seçimi yapılırken belli başlı kriterlere dikkat edilmesi gerekir. Her estetik operasyonda olduğu gibi hastaların beklentileri dinlenmeli ancak doğal ve çekici bir görünüm elde edilebilmesi için vücut yapısı da planlama sürecinde analiz edilmelidir. Kişinin boyu, kilosu, göğüs kafesinin genişliği, omuz genişliği gibi birçok faktörün değerlendirilmesi ile meme protezi seçimi en doğru şekilde gerçekleştirilebiliyor.



www.canerkacmaz.com