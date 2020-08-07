Havalara bakılırsa tatil sezonu bu yıl uzun sürecek. Bir kısmımız uzun bir tatil yapmışken, diğer kısmımız ise planları yapmış durumda. Ancak inatçı yağlar ve aşırı kilolar her tatil öncesi can sıkar. Peki, çözüm nedir?

Bazen ne yaparsak yapalım özellikle yerleşik ve hiç gitmeyecekmiş gibi duran karın bölgesi yağlarından kurtulamayacağımızı düşünürüz. Egzersiz, spor, diyet de istediğim görünümü elde etmemizi sağlamayabilir. İşte bu noktada uzun yıllardır hızlı ve kesin çözüm veren liposuction uygulamasında çığır açan 3D vaser tekniği, geleneksel liposuction tedavilerindeki gibi rahatsızlık ve uzun iyileşme sürelerine gerek olmadan göz alıcı sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Daha hassas bir liposuction teknolojisi olan bu teknik, sadece yağ dokularını hedefleyebilen bir özelliğe sahip olduğu için daha başarılı sonuçlar ortaya çıkarırken, sixpack görünümü yaratabilmesi açısından da özellikle erkekler tarafından haklı bir ilgi görüyor.

Sixpack uygulaması için kimler uygundur ve neler sağlar?

3D vaser liposuction vücut hatlarının diğer yöntemlere göre çok daha belirgin hale getirildiği bir liposuction tekniğidir. Uygulanabilmesi için kişinin kas kütlesinin yeterli olması ve cilt sıkılığının iyi olması gerekmektedir. Aşırı kilolu olmayan, kas kondisyonu iyi olan ve sıkı bir cilde sahip olan; spor ve diyete rağmen kaslarını yeteri kadar belirgin hale getiremeyen kişiler bu operasyon için uygun adaylardır.

Erkeklerde sixpack denilen karın kasları, göbek üzerinde yukarıya doğru uzanan oluklanmanın, göğüs kasları ile karın ve bel bölgesindeki diğer kasların belirginleştirilip gölgelerin ortaya çıkarılmasıyla sağlanır. Kadınlarda ise karın yan kısımlarında hafif gölgelenme, göbek üzerinde yukarıya doğru uzanan hafif bir oluklanma, popo üstü bölgesinde kas gölgelerinin oluşturulması ve yine popo üzerinde 2 adet venüs gamzesi oluşturulabilir.

Nasıl yapılır ve iyileşme süreci nasıldır?

Vücut şekillendirme esasına dayalı olan bu operasyonda kasların bağlantı noktalarındaki yağlar liposuction tekniği ile alınarak belirgin hale getirilir. Bu sayede kasların görünür hale getirilmesi sağlanarak atletik bir vücuttaki karın kaslarının ortaya çıkarılır. Ameliyat öncesinde hastanın kas ve yağ dokusu değerlendirilerek kişiye özel planlama yapılır. Genel anestezi altında yaklaşık 2 saat süren ameliyatta kasların çukurlaştığı alanlardaki yağ dokusu liposuction ile alınarak dinamik, sağlıklı ve fit bir baklava görünümü sağlanmış olur.

Vaser liposuction ile yüzeysel yağ hücreleri alındığı için işlem yapılan bölgede yeniden yağ hücresi üretimi olmadığı sonuçlar kalıcıdır. Ancak kişinin sonraki yaşantısında beslenme düzenine dikkat etmesi ve egzersiz yapması, elde ettiği görünümü koruması açısından kritik öneme sahiptir. Sonuçlar genellikle hemen görünür hale gelir ancak nihai görünüm için 5-6 hafta gerekebilir. Operasyon sonrası aynı gün taburcu olunabilirken, birkaç gün içerisinde ise normal yaşantıya dönülebilir.

Op. Dr. Caner Kaçmaz

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı



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