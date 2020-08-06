Tok tutan baklagil salatası tarifi

Mideyi tok tutmaya çalışmak aslında öğün aralarımızda en çok başarmaya çalıştığımız, kararlılık gerektiren önemli bir iştir. Bunu yaparken, kimi zaman çok zorlanırız. Lif kaynağı yüksek olan yiyecekler, her zaman uzun süre tok kalmamızı sağlar. Öğünlerimizde kullandığımız yiyeceklerin lif ve protein kaynakları ne kadar fazlaysa o kadar tokluk süremiz uzar.

Aç kalarak yapılan diyetlerin, beslenme uzmanlarının görüşleri ile sağlıksız olduğunu hepimiz artık biliyoruz. Uzun saatler midemizin boş kalması ya da lif açısından yoğun olmayan yiyeceklerin tüketilmesi doğru değil. Bu nedenle, ben de sizlere, bu yazımda midenizi tok tutabilecek lif kaynağı yüksek yiyeceklerden oluşan bir salata tarifi vermek istedim.

Lif bakımından zengin olan yiyecekler midemizde daha fazla yer kapladığı için, doyma hissimizi daha hızlı sağlar. Bu nedenle bendeniz de bu özel salatada baklagil ailesinden kuru fasulye, nohut, Meksika fasulyesi salatamızın ana mimarları olarak ilan ettim. Keyifle, afiyetle denemenizi tavsiye ederim.



İşte tarifim:



Hazırlanma ve Pişirme Süresi : 70 Dakika

Hazırlanma ve Pişirme Süresi : 70 Dakika

Porsiyon Adedi : 4-6 Porsiyon



Malzemeler :

2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye (Bir gün önceden ıslatılmış)

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı haşlanmış Meksika fasulyesi

2 adet salatalık (iç kısmı alınmış doğranacak)

1 adet kırmızı kapya biber

2 adet çarliston biber

4 adet taze soğan

1 su bardağı tahin

2 yemek kaşığı sirke

1 adet limonun suyu

5 dal Maydanoz

½ çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı pul biber



Hazırlanışı

1. Haşlanmış tüm malzemeleri bir kap içerisine alın.

2. Taze soğan, kapya biber, çarliston biber, maydanozu incecik kıyın, haşlanmış baklagiller ile karıştırın.

3. Daha sonra birkaç diş sarımsak alın. Havanda iyice ezin ve limon suyu ile sulandırarak aynı kaba koyun.

4. Servis tabağına koymuş olduğunuz tok tutan salata malzemelerini hazırlamış olduğunuz tahinli sostan yeterince dökün.



Afiyet olsun...