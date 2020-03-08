Arteriyel Kan Gazı So2 Nedir? Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Anormal hemoglobin ölçümünde kullanılan arteriyel kan gazı So2, seldirger yöntemi ile alınmaktadır. Soğuk sistemle en kısa süre içerisinde laboratuvara götürülen arteriyel kan gazı örneği, analiz yapılmasında yardımcı olmaktadır. 15 dakika içerisinde analiz sonuçları çıkmakta olup hastalık saptanmaktadır. Tek bir ölçüm yeterli olmadığından belirli periyotlar halinde iki kere daha ölçüm gerçekleşmektedir. Ölçümlerin tekrarlanması, arteriyel kan gazı So2'nin seyrinin izlenmesini sağlamaktadır.

Arteriyel Kan Gazı So2 Nedir?

Vücutta gerçekleşen bütün metabolik olaylar, arteriyel kan gazı So2'nin alınması ile ortaya çıkmaktadır. En hızlı sonuç veren laboratuvar tahlili olduğundan, hastanın takip ve tedavisinin hızlanmasını sağlamaktadır. Solunum yetmezliği, kusma, ishal ve şok yaşayan kişilere arteriyel kan gazı So2 testi uygulanmaktadır. Normal arter kanı pH 7.35 ile 7.45 arası değişmektedir.

Kaç Olmalı?

Arteriyel kan gazı So2'nin yaşam sınırı pH 6.8 ile 7.8 değerleri arasıdır. Hastadan alınan örnek kısa süre içerisinde incelenmekte, doğru bir değerlendirme yapılmaktadır. Sağlıklı bir vücutta bulunması gereken oksijen ve karbondioksit miktarı bellidir. Vücuttaki tüm sistemlerin çalışması için oksijen ve karbondioksit yeterli miktarda bulunmalıdır.

Nefes darlığı ya da solunum yetmezliği şikayeti ile başvuranlarda, asit ve baz dengesizliğine bakmak için arteriyel kan gazı So2 testi yapılmaktadır. Aynı zamanda kan şekerinin de görüntülenmesini sağlamaktadır. Vücudun ek oksijene ihtiyacı olup olmadığı arteriyel kan gazı So2 ile belirlenmektedir. Ameliyata girecek olan hastaya ameliyat öncesi mutlaka bu test uygulanmaktadır.

Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

Yapılan arteriyel kan gazı So2 değerlerinin normalinden yüksek olması, hastanın ciddi şekilde susuz kaldığının ve sigara gibi tütün ürünlerini tükettiğinin göstergesidir. Anormal derecede yüksek olması, kronik kalp yetmezliğinin gelişmiş olabileceğinin habercisidir. Fiziksel performansı artırmak için kullanılan haplar da arteriyel kan gazı So2'nin yükselmesine neden olmaktadır.

Cilt hastalığı, çok çabuk yorulma, göğüs ve baş ağrısı, şişmiş eller, anormal derecede hızlı kalp atışları ve fiziksel aktivite ile ilgili sorunlar, arteriyel kan gazı So2'nin düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Sonuçlar aynı zamanda vücudun yeterli miktarda oksijen ve karbondioksit alışverişi yapamadığını göstermektedir. Böbreklerin düzgün çalışmadığı durumlarda da arteriyel kan gazı So2 değerleri düşmektedir. Düşük olması durumunda, vücuda oksijen takviyesi yapılmaktadır.