Evlenme teklifi maliyeti düğünlere yaklaştı

Son yıllarda neredeyse her ilde evlilik teklifini organize edecek çok fazla sayıda organizasyon şirketi ortaya çıktı. Evlilik teklifinde bulunacaklar, o günü tek başlarına organize etmelerindense, bu şirketlerden destek almayı tercih ediyor. Evlilik teklifi adeta kendi sektörünü yarattı diyebiliriz.

Evlenme Teklifi Etmenin Maliyeti Nedir?

Maliyet, yapılacak organizasyonun türüne göre değişiyor. Mesela yemekli ve restoran kapatılarak yapılan organizasyonlar ya da özel teçhizat kiralanacak organizasyonlarda maliyet artıyor.

Örneğin akşam yemeği olmadan sadece balon, hava fişek ve kırmızı halı gibi maliyeti düşük malzemeler kullanılarak teklifte bulunulacaksa bunun fiyatı 1000 TL’den başlıyor. Ancak bu tutara evlilik teklifi yüzüğünü de dahil etmek gerekiyor. Ortalama bir tektaş yüzük fiyatının 1.500 TL olduğunu düşünürsek, en sade organizasyon için minimum 2-3 bin TL harcamak gerekiyor.

Evlilik teklifi yatta edilecekse 2-3 bin TL, kumsalda edilecekse 3-4 bin TL, organizasyon şirketinin anlaşmalı olduğu bir restoran kapatılacaksa 4-5 bin TL, Kız Kulesi gibi özel bir mekan kapatılacaksa 12 bin TL gibi bir maliyet çıkıyor. 30 dakika için helikopterde evlilik teklifi etmenin bedeli 10 bin TL’yi bulurken, zeplinde edilecekse 12-13 bin TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor. Denizin ortasında su perdesi ile yapılan tekliflerin bedeli 35 bin TL’ye ulaşıyor. Yani evlilik teklifi organizasyonu için neredeyse bir düğün kadar para harcamak gerekiyor.

Teklif İçin Yılın Hangi Zamanları Tercih Ediliyor?

Son yıllarda evlilik teklifi organizasyonlarını özel günlere denk getirmek çok yaygınlaştı. 14 Şubat, 31 Aralık, doğum günleri, tanışma yıl dönümleri, 02.02.2020 gibi önden ve arkadan okununca aynı güne denk gelen günler, son zamanlarda evlilik teklifi için daha çok tercih edilir oldu. Özellikle düğünlere katılımın yoğun olduğu yaz aylarında da eskiden olduğu gibi evlilik tekliflerinin yoğun olarak yapıldığını da görüyoruz.

En Çok Nerelerde Evlilik Teklifi Ediliyor?

Son yılların favori evlilik teklifi mekanı olarak yat ve teknelerin öne çıktığını söyleyebiliriz. Kumsallar da bohem, vintage, romantik gibi farklı tarzlarda dekore edilerek, farklı ambiyanslar yaratılabiliyor. İstanbul’da Boğaz, Kız Kulesi, Galata Kulesi gibi mekanlar evlilik teklifi için popüler mekanlar arasında.

Geçmiş yıllarda yurt dışı tatilinde evlilik teklifi etmek popülerken, kurlardaki artış çiftleri yurt içindeki organizasyonlara yönlendirdi. Kapadokya’nın bu konuda yükselişe geçtiğini görüyoruz. Yine Salda Gölü, Abant, Yedigöller gibi romantik yerler de öne çıkıyor.

Farklı Neler Yapılıyor?

Organizasyon şirketleri, çiftin tarzına uygun farklı konseptler önerebiliyor. Örneğin kumsalda bohem tarzda bir konsept uygulanabildiği gibi, sinemada, ormanda, otelde, konserde, uçakta, iskelede, lunaparkta ya da odadan kaçış gibi maceralı bir oyunun sonunda bile evlilik teklifi organizasyonları gerçekleştirilebiliyor. Son yıllarda helikopterde, zeplinde evlenme teklifi gibi farklı fikirler de öne çıkıyor.

Evlilik teklif organizasyonunda sınır yok. Mekana orkestra da getirilebiliyor, solo enstrümanlar da kullanılabiliyor. Su perdesi kullanımı, lazer şov, fotoğraf çekimi, drone, pankartla karşılama, kırmızı halı, masa süsleme, yunusla evlilik teklifi gibi çok farklı alternatif son yıllarda moda.

Evlilik Teklifi Edenlerin Demografik Yapısı

Evlenme teklifi edenlerin yüzde 46’sı 25-35, yüzde 26’sı 18-24, yüzde 19’u 35-44, yüzde 9’u ise diğer yaş aralıklarında bulunuyor. Evlenme teklifi hazırlığında bulunanların yüzde 90’ı cep telefonuyla araştırma yapıyor.

Evlilik teklifi internet aramalarında evlilik teklifi sözleri, evlilik teklifi organizasyonları, sürpriz evlilik teklifi gibi anahtar kelimeler öne çıkıyor. Kullanıcılar ilginç, farklı, yaratıcı evlilik teklifi fikirlerini de yine internet araştırmalarından bulmaya çalışıyor. Evlilik teklifi aramalarında İstanbul ve Ankara öne çıkıyor.

İnfografik Bilgiler:

Evlenme Teklifi Etmenin Maliyeti

En düşük ortalama: 1.000 TL

En yüksek ortalama: 35.000 TL

En Çok Ne Zaman Evlenme Teklifi Ediliyor?

14 Şubat

31 Aralık

Doğum Günleri

Yaz Ayları

En Çok Nerelerde Evlilik Teklifi Ediliyor?

Yatta

Teknede

Kumsalda

Boğaz’da

Kız Kulesi’nde

Kapadokya’da

Sinemada

Otelde

Evlenme Teklifi Edenlerin;

Yüzde 46’sı 25-35,

Yüzde 26’sı 18-24,

Yüzde 19’u 35-44,

Yüzde 9’u ise diğer yaş aralığında.

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Evlilik Teklifini En Çok Aratan Şehirler

İstanbul

Ankara

Sıradışı Evlilik Teklifi Fikirleri

Konserde

Uçakta

Lunaparkta

Odadan Kaçış Oyununda

Helikopterde

Zeplinde