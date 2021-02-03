Zayıflamak uğruna uzmanları dikkate almadan yapılan 6 hata

1.Öğün atlamak ve uzun süre aç kalmak Zayıflamak uğruna öğün atlamak ve saatlerce aç kalmak en sık yapılan hatalardan biri olup sanılanın aksine genelde kilo alımıyla sonuçlanıyor. Çünkü uzun süre açlığa maruz kalan metabolizma, daha yavaş çalışmaya başlıyor ve böylece harcadığımız enerji de azalıyor.