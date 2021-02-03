• 03 Şubat 2021 - 11:27 • Son Güncelleme:
Zayıflamak uğruna uzmanları dikkate almadan yapılan 6 hata
Beslenmeye dair kuşkusuz her dönemin en popüler konularından biri diyet trendleri oluyor. Çevremizden sosyal medyaya kadar pek çok alanda bu konuda konuşan, her gün farklı bir şey söyleyen ve kafamızı karıştıran birçok bilgiye rastlıyoruz. Ancak çoğumuzun zayıflamak uğruna aklını çelen, güvenilir olmayan bu moda diyetler, tersi etki yaratıp kilo almamıza ya da sağlığımızı bozmaya neden olabiliyor. Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, diyet yaparken en sık yapılan 6 hatayı sıraladı
• 03 Şubat 2021 - 11:27 • Son Güncelleme:
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1.Öğün atlamak ve uzun süre aç kalmak
Zayıflamak uğruna öğün atlamak ve saatlerce aç kalmak en sık yapılan hatalardan biri olup sanılanın aksine genelde kilo alımıyla sonuçlanıyor. Çünkü uzun süre açlığa maruz kalan metabolizma, daha yavaş çalışmaya başlıyor ve böylece harcadığımız enerji de azalıyor.
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