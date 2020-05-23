‘Ara öğünü ihmal etmeyin’
Beslenme ve Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelik: “Bayramda öğün sayısını artırırken, yemeğe iki saat kala kuru yemiş, meyve, şekersiz tatlı ve sütlü kahve gibi yiyeceklerle ara öğün yapmayı ihmal etmeyin.”
Yeniaydan sonra yakın çevrenizde daha çok hareketlilik var. Bugün ziyaretler ve konuşmalar sizi daha çok harekete geçirebilir.Devamını OkuDevamını Oku
Bugünlerde maddi konular ve harcamalar üzerinde daha çok düşünebilir, yeni planlar yapabilirsiniz. Birikimlerinizi değerlendirme yönünde fırsatlar olabilir.Devamını OkuDevamını Oku
Burcunuzdaki yeniaydan sonra şahsi alanda daha hızlı ve girişimci olabileceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi anlatmakta zorluk çekmeyeceksiniz.Devamını OkuDevamını Oku
Düşüncelerinizde daha olumlu olmaya ve dağılmamaya özen göstermelisiniz. Kimi zaman dedikodular ya da gizli kalan şeyler karşınıza çıkabilir.Devamını OkuDevamını Oku
Bugünlerde sosyal konularda daha aktif olabilirsiniz. Gelecek yönünde başkalarının düşüncelerinden faydalanmaya bakmalısınız.Devamını OkuDevamını Oku
Hafta sonu olsa da sizi meşgul eden pek çok konu olabilir. Kendinizi daha fazla ortaya koyabilirsiniz. Sorumluluklar da var.Devamını OkuDevamını Oku
Bugün yeni şeyler öğrenmek ve keşfetmek için güzel bir gündesiniz. Olumlu haberler de gündeme gelebilir. Akıcı koşullar öne çıkmakta.Devamını OkuDevamını Oku
Düşüncelerinizde daha sakin ve akılcı olmaya bakın. Kimi zaman çift durumlar şüphe ve endişe kaynağı da olabilir.Devamını OkuDevamını Oku
Karşılıklı konularda ya da eşinizi de ilgilendiren durumların içinde olabilirsiniz. Karşınızdaki kişileri daha iyi dinlemeye özen göstermelisiniz.Devamını OkuDevamını Oku
Bugün zaman alabilecek işler ya da hizmetler dikkat çekebilir. Kendinize daha fazla özen göstermeye, enerjinizi doğru yönde kullanmaya çalışmalısınız.Devamını OkuDevamını Oku
Genel olarak daha olumlu ve destekleyici konular var. Yeteneklerinizi ve zekanızı yaratıcı yönde kullanabilirsiniz.Devamını OkuDevamını Oku
Evde sizi daha hareketli kılan koşullar var. Aynı zamanda ev değişikliği ya da yakın çevrenizdekiler sizi daha çok meşgul edebilir.Devamını OkuDevamını Oku
Hafta Hafta Gebelik
Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?