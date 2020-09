2 yaş sendromu yok, büyüme var!



Sevgili Anne Babalar,



Birçok uzman ve anne babalar arasında yaygınlaşan bir kavram bahsetmek istiyorum. Son günlerde 2 yaşındaki çocuğun “2 yaş sendromunda olduğuna dair bir inanış yaygınlaştı. Bu kavramın 3 yaş sendromu, sonra 4 yaş sendromu gibi versiyonları da mevcut. Yani çocuğun gelişimsel dönemleri bir sendrom gibi görülmeye başlandı. 2 yaş sendromu diye bir hastalık yok. Bu bir hastalık dönemi değil, gelişim ve büyüme dönemidir.





Öncelikle sendromun anlamını açıklamak istiyorum. Sendrome fransızcada “syndrome” kelimesinden geliyor. Anlamı ise özel bir bozukluğu belirleyen, tanıyı kolaylaştıran bulgu ve belirtilerin tümüdür. Örneğin “Down Sendrom” gibi. Yani “sendrom” bir grup belirtilerden oluşan hastalık tablosudur. Bu açıdan bakarsak “2 yaş sendromu diye adlandığımız döneme “2 yaş hastalığı” da diyebiliriz. Yani 2 yaşındaki çocuğumuzu hasta gibi görüyoruz. Bu döneme 2 yaş sendromu yerine 2 yaş dönemi veya erken çocukluk dönemi diye adlandırmak daha doğru olur.

Çocukların her yaşta ayrı özellikleri vardır ve her yaş döneminde çocukların ihtiyaçları değişiyor. 2 yaş döneminde çocuğun büyümesi ve gelişiminin hızlanması bir hastalık gibi değerlendirilmemelidir. Bu dönemin hastalık gibi değerlendirmesinin nedeni “bu dönemde anne babaların çocuklarına nasıl yaklaşacağını bilmemelerinden kaynaklanıyor. Anne babalar bebeklik döneminden erken çocukluk dönemine giren çocuğu eski gibi ikna etmekte, dikkatini dağıtmakta, ona söz geçirmekte zorlanmaktadır.

Bu nedenle anne babalar çocuklarıyla iletişim kurmakta zorlandığı bu dönemi “2 yaş sendromu” olarak değerlendiriyor. Sanki bir hastalık dönemi ve bu dönemde çocukla iletişimi geliştirmek için yapılacak bir şey yokmuş gibi gösteriliyor. Bu dönemde çocuğu hasta görmek yerine, gelişiminin hızlandığını ve artık çocuğu eskisi gibi kolayca ikna etmenin zor olduğunu kabul etmek gerekir. Bu dönemde çocuğa nasıl yaklaşılacağı konusunda ailelerin uzman bir pedagogdan eğitim desteği almaları bu zorlukları aşmalarına destek olacaktır.



Çocuğumuzla iletişim kurmakta zorlandığımız her yaş dönemini bir hastalık dönemi gibi görmemeliyiz. O zaman 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş sendromu şeklinde çocuğun her yaşını ve gelişim dönemini bir hastalık dönemi gibi görmemiz gerekir. Böyle düşünmek yerine sadece çocuğun her yaş döneminde ihtiyaçlarının değişeceğini ve buna bağlı olarak da anne babaların yaklaşımın değişmesi gerektiğini bilmeliyiz ve uzman desteği alarak çocuğumuzu sağlıklı bir şekilde büyütmeliyiz.

Çocuğunuz her yaş döneminde ihtiyaçlarının değişeceğini hatırlamanız ve bu dönemleri sendrom olarak görmemeniz dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikolojisi Uzmanı, Evlilik ve Çift Terapisti, PSD Play Terapist

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com