Çizgi filmler yayınlanmadan önce kontrol edilmeli!

Sevil Yavuz Akademi’den Çocuk Psikolojisi Uzmanı Pedagog Sevil Yavuz: “Titeuf “ adlı çizgi filmin sağlık dersinin işlendiği bir bölümünde cinsellik, sperm, hamilelik, seks gibi konuların anlatılması çocukların yaşlarına uygun olmadığını ve çizgi filmlerin içeriğinin çocuk psikolojisi uzmanları tarafından yayınlanmadan kontrol edilmesi gerektiğini ve çocuk psikolojisi onayının zorunlu olması gerektiğini ifade etti.

Planet Çocuk’ta yayınlan 'Titeuf' isimli çizgi filme tepki geldi.

Tepkilere neden olan çizgi film okul çağındaki Titeuf isimli çizgi kahramanın okulda yaşadıklarını, aile ve arkadaş ilişkilerini konu alan yabancı bir yapımdır.

Küçük yaşta çocukların izlediği çizgi filmlerde cinselliğe dair kelimelerin geçmesi, cinselliğin anlatılması çocuklarda çeşitli problemlere neden olabilir. Çocukların cinsellikle erken tanışması psikolojilerini olumsuz etkiler ve davranış problemlerine neden olabilir. Bu nedenle çizgi filmlerin çocuk psikolojisi uzmanları tarafından yayınlanmadan önce kontrol edilmelidir.

Çocukların cinsellikle ilgili merakını artırır!

Sevil Yavuz Akademi’den Çocuk Psikolojisi Uzmanı Pedagog Sevil Yavuz: Bu çizgi filmin sağlık dersinin işlendiği bir bölümünde cinsellik, sperm, hamilelik, seks gibi konuların anlatılması çocukların yaşlarına uygun değildir. Ergenlik döneminde anlatılacak konuların küçük yaştaki çocukların izlediği çizgi filmde yer alması ve çocukların hazır olmadığı, anlam vermediği cinsellik konusunda merak uyandırır ve çeşitli problemlere yol açabilir. Çocuklar merak uyduran anlam veremedikleri bu konuları anladıkları kadarıyla kendi aralarında oyunlar oynayarak anlamaya çalışır. Arkadaşını öpmeye çalışma, eteğini indirme, hadi bebek yapalım” gibi cinsel içerikli oyunlar oynayarak cinsellik konusuyla erken tanışırlar. Bu da birçok sorunu beraberinde getirecektir.

Çizgi filmler yayınlanmadan önce çocuk psikolojisi uzmanları tarafından kontrol edilmesi zorunlu olmalıdır.

Bu nedenle çizgi filmler konusunda çizgi filmler yayınlandıktan sonra ceza vermek yerine yayınlanmadan önce çizgi filmin içeriği çocuk psikolojisi uzmanları tarafından kontrol edilmedir. RTUK ve diğer yetkililer çocuklara hitap eden TV programları ve çizgi filmlerin Türkiye’de kanallarda yayınlanmadan önce denetlenmesi için bir uzman kurul oluşturulmalı ve her çizgi filmin her bölümü çocuk psikolojisi uzmanları tarafından kontrol edilmeli ve onaylanmalıdır. “Çocuk psikolojisini olumsuz etkileyecek bir unsur yoktur” şeklinde bir onay yazısı olmadan çizgi filmlerin yayınlanmasına izin verilmemelidir. Aslında çizgi filmlerin her bölümün yayınlanmadan önce çocuk psikolojisi uzmanı tarafından denetlenmesi hukuki zorunluluk olmalıdır. Çünkü yayınlandıktan ve belli bir çocuğu etkiledikten sonra yayından kaldırılsa da etkilenen bir grup çocuk olacaktır. Amaç hiçbir çocuğun olumsuz çizgi film içeriğinden etkilenmesidir.

Kısacası çizgi filmlerin içeriği yayınlanmadan önce çocuk psikolojisi uzmanları tarafından kontrol edilmelidir. Eğer şiddet, cinsellik ve çocukların psikolojisini olumsuz etkileyecek unsurlar varsa yayınlanmasına engel olunmalıdır.

Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Aile Psikolojisi Uzmanı

SEVİL YAVUZ AKADEMİ

